Кто виноват в подрыве Крымского моста? Вот несколько теорий

Сбылись прогнозы экспертов, которые предупреждали, что после подрыва газопроводов «Северный поток» следующая вероятная цель – Крымский мост, который подвергся атаке в субботу 8 октября. Там взорвалась фура, начиненная (предположительно) аммиачной селитрой. Она взорвалась, когда по верхней части моста двигался состав с горючим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Специалисты считают, что завезти на мост грузовик с боеприпасами или иной взрывчаткой очень рискованно. На мосту есть специальные датчики, обученные собаки. А вот аммиачная селитра – это удобрение, которое можно спокойно перевозить, а при добавлении алюминиевого порошка или опилок другого металла его взрывная мощь усиливается в несколько раз. Но главный и самый сложный элемент такой диверсии – это подорвать фуру синхронно с прохождением состава, чтобы добиться детонации топлива. Для этого контроль мог вестись с помощью самолетов-разведчиков или спутников, а такие возможности есть только у США и НАТО. Украина не могла провести диверсию самостоятельно. «Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту (здесь подробнее).

Интересно, что украинские источники активно распространяют версию о водителе-смертнике, что исключало бы техническое участие Америки, или о том, что это многоходовка ФСБ, что грузовик вообще ни при чем, якобы устройство находилось под мостом.