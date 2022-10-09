Кто виноват в подрыве Крымского моста? Вот несколько теорий
Сбылись прогнозы экспертов, которые предупреждали, что после подрыва газопроводов «Северный поток» следующая вероятная цель – Крымский мост, который подвергся атаке в субботу 8 октября. Там взорвалась фура, начиненная (предположительно) аммиачной селитрой. Она взорвалась, когда по верхней части моста двигался состав с горючим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Специалисты считают, что завезти на мост грузовик с боеприпасами или иной взрывчаткой очень рискованно. На мосту есть специальные датчики, обученные собаки. А вот аммиачная селитра – это удобрение, которое можно спокойно перевозить, а при добавлении алюминиевого порошка или опилок другого металла его взрывная мощь усиливается в несколько раз. Но главный и самый сложный элемент такой диверсии – это подорвать фуру синхронно с прохождением состава, чтобы добиться детонации топлива. Для этого контроль мог вестись с помощью самолетов-разведчиков или спутников, а такие возможности есть только у США и НАТО. Украина не могла провести диверсию самостоятельно.
«Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту (здесь подробнее).
Интересно, что украинские источники активно распространяют версию о водителе-смертнике, что исключало бы техническое участие Америки, или о том, что это многоходовка ФСБ, что грузовик вообще ни при чем, якобы устройство находилось под мостом.
То есть очевидно, что вбрасывают версии, которые бы исключали прямое участие США. При этом Киев не взял на себя ответственность за теракт, окружение Зеленского ограничилось намеками. Для них это тоже невыгодно, потому что означало бы, что их государство, не скрываясь, проводит теракты, в результате которых гибнут мирные люди. Чтобы предотвратить худший сценарий, белорусы держат порох сухим. Причем эта тактика не только нынешних дней. Военные сборы, маневры, учения проходят в нашей стране на постоянной основе. В штатном режиме они действуют и сейчас.
На Крымском мосту произошёл пожар, частично обрушились два автомобильных пролёта. Подробности здесь.