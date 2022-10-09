Где подешевле купить пиломатериалы и пойдут ли ещё грибы? Интервью с министром лесного хозяйства Беларуси

Как сделать древесину более доступной для населения, почему санкции рубят на корню европейский бизнес и сколько новых лесов появится в Беларуси? Об этом и не только мы поговорили с министром лесного хозяйства и получили настоящий мастер-класс по озеленению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы не зря с вами встретились в центре города. Небольшое такое введение. Мы переехали в новую студию в новом сезоне, то есть построили большой телевизионный дом СТВ, и хотим по хорошей традиции посадить дерево. И решили это сделать с министром.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Это хорошая традиция, когда люди заселяются в новый дом, посадить дерево. В частности, рябину – символ добра, мира, счастья. Ямку, пока вы шли, я уже подготовил, сейчас мы дерево опускаем. Смотрим, чтобы оно ровно прикоснулось внизу корневой системой. И самое главное сейчас – грунтом утрамбовать хорошо и полить. «Посажено 32 тысячи гектаров». Сколько деревьев появится в Беларуси? Ольга Коршун:

Сколько новых лесов появятся в этом году? Александр Кулик:

На сегодня у нас посажено 32 тысячи гектаров. И в связи с тем, что прошли буреломы (в основном по Могилевской области), порядка 4 миллионов кубов мы убрали там древесины и около 10 тысяч гектаров очистили от бурелома. Естественно, и увеличиваются объемы посадки, поэтому на буреломах мы еще до тысячи гектаров посадим осенью. Площади убраны, почищены. И 2,5 тысячи планируем на весну.

Ольга Коршун:

Засыпаем. Александр Кулик:

Учитывая то, что наше деревце с закрытой корневой системой, оно выросло с комом земли, наша задача сейчас его соединить. Ольга Коршун:

Вы все по-хозяйски делаете, видно, что не первый раз сажаете дерево. Александр Кулик:

Даже трудно подсчитать за 30 лет работы в лесном хозяйстве, сколько тысяч деревцев было посажено. Вместе с тем это большая гордость, какие площади засажены лесом, люди уже грибы собирают, душа радуется. Почти 40-градусная жара сделала свое дело – грибница высохла Ольга Коршун:

Про грибы, это сейчас самый актуальный вопрос. Александр Кулик:

Почти 40-градусная жара сделала свое дело. Грибница высохла, но вместе с тем надежды люди не теряют. Грибы будут. Или в этом году или в следующем. Ольга Коршун:

Следующий этап.

Александр Кулик:

Считаем, что задача наша выполнена. Цены соответствуют повседневной жизни – о стоимости древесины Ольга Коршун:

Интересно, на каком уровне сейчас прорабатываются требования Президента, чтобы древесина была дешевле и доступнее для населения? В прошлом году был ажиотажный спрос на эти материалы, в этом ажиотаж немного спал и цены таким образом снизились. Тем не менее какие еще есть способы удешевить древесину для наших людей? Александр Кулик:

Ситуация сейчас полностью под контролем. Мы разделяем два момента. Первое – это круглые лесоматериалы. Они вернулись до своего уровня, появилось регулирование. Есть такое понятие, как фонды облисполкома. Это для сельхозорганизаций – то, что и говорил глава государства, для строительства жилья на селе (увеличения объемов строительства), потому что желающие растут. Как среди населения, так и организаций. Мы сейчас по поручению Президента провели совещание у премьер-министра, определили заинтересованных и ответственных, которые это должны сделать. В первую очередь это Минлесхоз, Минфин, Минэкономики, естественно, мы все это отработали и сегодня внесли в правительство. На круглый лес из-за принятых мер это уменьшение стоимости древесины на корню, потому что мы как лесхоз прежде чем взять древесину, должны заплатить государству за то, что взяли этот ствол из леса, за счет уменьшения или отмены этой стоимости. И плюс, выполняя поручения, мы пошли на снижение цены за счет уменьшения рентабельности – не более 5 %. Эти цены соответствуют нашей повседневной жизни. Они уменьшатся на промскладе, если будет одобрено правительством и Президентом, на 30 %. На вагоне, там цена до 20-25% снизилась. Я считаю, что цена на промскладе основного пиловочника, который используется в строительстве, от 60 до 90 рублей. Это цена приемлемая.

Ольга Коршун:

Ни для кого уже не секрет, что многие отрасли нашей экономики, в том числе наша промышленность, столкнулись с санкционным давлением. В одном из интервью вы говорили, что вначале было сложновато переориентироваться, перестроиться. Сейчас, как я поняла, многие процессы отлажены, как идет переориентация и поиск новых рынков сбыта? Александр Кулик:

Сейчас проработали много вариантов, не буду конкретно о странах. По пиломатериалам сейчас вопрос практически снят. Уже август-сентябрь – восстановлены объемы досанкционные. Да, не та маржинальность, рентабельность, но вместе с тем для нас важно, чтобы работали наши деревообрабатывающие производства, они расположены (90 %) в сельской местности. Поэтому эта задача выполнена, люди получают зарплату и продукция производится. Второе – экспортное направление. Мы построили 15 пеллетных производств, которые уже тогда практически вышли на свою производственную мощность. Здесь мы сейчас работаем. По августу был провал. Потому что это топливо, надо было найти потребителей новых, коль Европа замерзает, но не хочет. Это действительно так. Замерзают, но не хотят брать наше топливо, которое находится буквально от них, если брать Польшу, Прибалтику, на расстоянии 100-200 километров. 40 % топливоснабжающих источников построены были именно под наши производства. Поэтому это, как говорится, их проблемы. Мы из возможных 25 тысяч тонн в месяц, что можем отгружать, нашли другие рынки сбыта. Порядка 5,5 тысячи тонн мы уже к сентябрю отгрузили. Думаю, чем ближе будет зима, этот вопрос будет решаться. Дровяной древесины в любом лесничестве с избытком Ольга Коршун:

Зима близко и у нас. Традиционно некоторая часть населения готовит дрова, чтобы отапливать дома, топить бани. Периодически наблюдается непонятный спрос на дрова. В этом году все ли запаслись и у всех ли есть время получить заветные дрова?

Александр Кулик:

У нас плановые рубки, у нас есть запас стратегический дровяной древесины на складах лесхозов, и это по поручению Совета Министров. Он колеблется от 700 тысяч кубов до миллиона. Дровяной древесины у нас с избытком в любом лесничестве. Но население уже хочет сервиса. Чтобы дрова привезли во двор. И мы это делаем. Но надо понимать, что создается очередность. Не может же сегодня лесовоз или лесовозная техника в один день. Мы просто говорим: выписывайте дрова, через день-два они будут у вас во дворе. Может, какие-то нюансы и возникают, но мы очень жестко это отслеживаем из Министерства. И всякие бюрократизм, волокита нашего населения или топливоснабжающих организаций – мы сейчас просим ЖКХ, гортопы: возьмите у нас щепу, дрова, которые есть постоянно на складах. Поэтому для нас стоит проблема со сбытом. Все, что надо для строительства дома, есть практически в каждом лесхозе Ольга Коршун:

Для того чтобы сделать продукты деревообработки более доступными, вы стимулируете и внутреннюю торговлю. Открываете свои фирменные точки. Белорусы оценили такой подход к делу?