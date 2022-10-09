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Дополнительное финансирование и запрет на электронные сигареты. Вот какие новшества ждут молодёжь

09 октября 2022 18:02
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Новости Беларуси. Назначая новых руководителей, зачастую ставку делают на молодых управленцев. Они не боятся проявлять инициативу, открыты для новых решений, ставят амбициозные задачи. Чтобы поддержать такой дух, недавно глава государства подписал важный документ, касающийся молодежной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Дополнительное финансирование и запрет на электронные сигареты. Вот какие новшества ждут молодёжь-1

В нем речь идет о бюджетном финансировании молодежных инициатив. Воспользоваться деньгами из госбюджета для реализации своих проектов молодежные общественные организации смогут на конкурсной основе. Координатором выступает Белорусский союз молодежи. Кроме того, в рамках подписанного Президентом закона закрепляется запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. Эта мера призвана способствовать формированию здорового образа жизни у молодых людей.  

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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