Может ли сейчас начаться ядерная война? Эксперты не скрывают, что боятся
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Лично вы опасаетесь ядерной войны?
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Опасаюсь. Более того, я как эксперт уверен, что ядерная война сейчас очень вероятна. И эта вероятность со временем нарастает.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ну, не опасаться ядерной войны может только безответственный человек. Такая перспектива не может радовать никого. Но я утверждаю, что весь разговор о ядерной войне – это, по сути, западная информационная повестка дня. Они пытаются навязать этот дискурс всему миру. А вероятность ядерной войны, конечно же, может быть, и повысилась, но не на столько, чтобы слепо следовать их нарративам.
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