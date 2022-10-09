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Может ли сейчас начаться ядерная война? Эксперты не скрывают, что боятся

09 октября 2022 18:08
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Может ли сейчас начаться ядерная война? Эксперты не скрывают, что боятся-1

Надежда Сасс, СТВ:
Лично вы опасаетесь ядерной войны?

Может ли сейчас начаться ядерная война? Эксперты не скрывают, что боятся-4

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Опасаюсь. Более того, я как эксперт уверен, что ядерная война сейчас очень вероятна. И эта вероятность со временем нарастает.

Может ли сейчас начаться ядерная война? Эксперты не скрывают, что боятся-7

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ну, не опасаться ядерной войны может только безответственный человек. Такая перспектива не может радовать никого. Но я утверждаю, что весь разговор о ядерной войне – это, по сути, западная информационная повестка дня. Они пытаются навязать этот дискурс всему миру. А вероятность ядерной войны, конечно же, может быть, и повысилась, но не на столько, чтобы слепо следовать их нарративам.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Сергей Станкевич # Андрей Савиных # Фотофакт

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