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«Играют в азартные игры с государством». Почему в бизнесе не стоит нарушать закон?

12 июня 2023 19:12
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Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Алена Сырова, СТВ:
А вы продумывали, какие могут быть варианты, чтобы… Ну все равно же бизнес – это дело такое, будет искать обходные пути. Как могут обманывать? Как могут пытаться обойти вот эти нововведения в законе?

Кирилл Казаков, СТВ:
Алена, на то они и предприниматели, чтобы что-то предпринимать.

«Играют в азартные игры с государством». Почему в бизнесе не стоит нарушать закон?-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Я вам скажу, как. В принципе, дело в том, что можно обойти через подставные структуры вне юрисдикции Республики Беларусь. Но я вот начинаю генерировать, в общем-то, уход, как называют, налоговая оптимизация, которую фактически правоохранительные органы формализуют как уход от налогов. Это как вариант. Вообще, по идее, бизнес, вспомните Карла Маркса, он говорил, за несколько десятков процентов он готов пойти на преступления. К сожалению, это так. Это ментальность такая. Не все, но такие есть. Поэтому я бы все-таки публично не обсуждал бы уходы от налогов. Если это органы – это фактически, я бы, более того, посоветовал тем, кто хочет уйти от налогов, не играть в азартные игры с государством. Там гораздо профессиональнее, гораздо информационнее и гораздо, так сказать, больше ресурса.

Кирилл Казаков:
Знаю сотрудников ДФР, и я с вами полностью согласен.

Георгий Гриц:
Не надо этим заниматься.

«Играют в азартные игры с государством». Почему в бизнесе не стоит нарушать закон?-4

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального
собрания Беларуси:
В принципе, опять же, я повторюсь, что цель все-таки не в налогообложении, а в справедливости, социальном равенстве, в равных условиях хозяйствования между одними формами.

Алена Сырова:
Каждый раз, когда мы начинаем здесь говорить о каких-то высоких материях, я всегда слышу одну мысль, что справедливость, равенство и все такое. Это красивые слова.

«Играют в азартные игры с государством». Почему в бизнесе не стоит нарушать закон?-7

Анатолий Насеня:
Мы просто уходим… Вы спросили, опять же, ИП. Конечно, их количество сократится, потому что основная наша цель – именно эволюционным путем бесплатно, бесшовно подтолкнуть на создание юридических лиц.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Георгий Гриц # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Анатолий Насеня # Фотофакт

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