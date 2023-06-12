Георгий Гриц: «Если человек укусил хлеба предпринимательства, его чёрта с два загонишь на чужие хлеба»

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции. Алена Сырова, СТВ:

Давайте к нашему чату обратимся. «Деятельность в сфере исполнительных услуг что туда входит? Если организация мероприятий только до 1 июля можно осуществлять как ИП» [авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.]. Я так думаю, что у Ксении вопрос о том, что входит в деятельность в сфере исполнительных услуг. Кирилл Казаков, СТВ:

Это что такое? Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Это, наверное, «исполнительские». Алена Сырова:

Возможно, опечатка. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Что это такое, Жанна Казимировна? Жанна Тарасевич:

Может быть, это что-то связанное с концертной деятельностью?

Георгий Гриц:

Может быть, то есть вопрос немножко некорректный. Другое дело, что тут написано «организация мероприятий до 1 июля» – тоже вопрос «слышал звон, не знаю, где он». Еще раз говорю: когда будет список утвержден, действительно новые ИП будут открываться по этому списку. С этой точки зрения. А те, которые работали, сохраняются до 2025 года. Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Как работали, так и работают, и свое решение должны принять до 31 декабря 2025 года. Алена Сырова:

То есть времени еще предостаточно? Кирилл Казаков:

У меня впечатление, что время все дают, дают и дают. Георгий Гриц:

Надо сокращать и не продлевать. Алена Сырова:

В целом вы ожидаете какого эффекта? Уменьшится количество у нас предпринимателей или нет в связи с этими новеллами? Георгий Гриц:

Подождите, ИП – тоже предприниматель. Конкретизируйте.