Георгий Гриц: «Если человек укусил хлеба предпринимательства, его чёрта с два загонишь на чужие хлеба»
Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте к нашему чату обратимся. «Деятельность в сфере исполнительных услуг что туда входит? Если организация мероприятий только до 1 июля можно осуществлять как ИП» [авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.]. Я так думаю, что у Ксении вопрос о том, что входит в деятельность в сфере исполнительных услуг.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это что такое?
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Это, наверное, «исполнительские».
Алена Сырова:
Возможно, опечатка.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Что это такое, Жанна Казимировна?
Жанна Тарасевич:
Может быть, это что-то связанное с концертной деятельностью?
Георгий Гриц:
Может быть, то есть вопрос немножко некорректный. Другое дело, что тут написано «организация мероприятий до 1 июля» – тоже вопрос «слышал звон, не знаю, где он». Еще раз говорю: когда будет список утвержден, действительно новые ИП будут открываться по этому списку. С этой точки зрения. А те, которые работали, сохраняются до 2025 года.
Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Как работали, так и работают, и свое решение должны принять до 31 декабря 2025 года.
Алена Сырова:
То есть времени еще предостаточно?
Кирилл Казаков:
У меня впечатление, что время все дают, дают и дают.
Георгий Гриц:
Надо сокращать и не продлевать.
Алена Сырова:
В целом вы ожидаете какого эффекта? Уменьшится количество у нас предпринимателей или нет в связи с этими новеллами?
Георгий Гриц:
Подождите, ИП – тоже предприниматель. Конкретизируйте.
Алена Сырова:
ИП.
Георгий Гриц:
ИП как класс, конечно, уменьшится. И он должен уменьшиться, потому что их доля в формировании ВВП, их доля в формировании численности, их доля в формировании налогов просто не сопоставима с другими.
Кирилл Казаков:
Какова она была? Просто смотрите, мы же знаем по медийному сопровождению – ИП у нас фактически самый главный бизнесмен. А на самом деле?
Татьяна Бранцевич:
Индивидуальные предприниматели платят налогов 2,9 %. Это последние данные. 250 тысяч людей платят 2,9 %. Некоторые, понимаете, путают понятия малый бизнес, в который уходят организации до 250 человек… Их доля в уплате налогов 36 %. Да, более 30 %. А индивидуальные предприниматели, вот эта масса – 2,9 %.
Кирилл Казаков:
А теперь смотрите. Для малого бизнеса, где небольшая доля людей, до 200 человек. Хотя 200 человек – это нормально.
Татьяна Бранцевич:
Это нормальное предприятие, да.
Кирилл Казаков:
Для них вот этот переход чем ознаменован?
Георгий Гриц:
Для них, потому что у них в среде, если предприниматель в широком смысле, для них как раз-то прямые конкуренты, наиболее жесткие конкуренты – это ИП. Тот же парикмахер может заниматься как юрлицо. Это один фактор. То есть более равные условия. И второй фактор – количество априори должно этих малых, средних предприятий увеличиться. Потому что если человек укусил хлеба предпринимательства, его черта с два загонишь на чужие хлеба.
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