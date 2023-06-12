«Это лекарство для экономики». Как государство сдерживает крупные предприятия на рынке?

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Кирилл Казаков, СТВ:

Разговор с теми же самыми предпринимателями. Они говорят: «Мы сейчас не знаем… Поставщики условно чая, конфет продают в киоски нескольких райцентров. Нам сейчас не выгодно работать, потому что посредники ушли». Все работают с большими предприятиями. То есть по сути, идет такая, как мне кажется, разуверьте меня, монополизация рынка крупными игроками. Эта история не про это?