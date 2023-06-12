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«Это лекарство для экономики». Как государство сдерживает крупные предприятия на рынке?

12 июня 2023 18:53
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Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Кирилл Казаков, СТВ:
Разговор с теми же самыми предпринимателями. Они говорят: «Мы сейчас не знаем… Поставщики условно чая, конфет продают в киоски нескольких райцентров. Нам сейчас не выгодно работать, потому что посредники ушли». Все работают с большими предприятиями. То есть по сути, идет такая, как мне кажется, разуверьте меня, монополизация рынка крупными игроками. Эта история не про это?

«Это лекарство для экономики». Как государство сдерживает крупные предприятия на рынке?-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Не надо штампами сегодня фигурировать. 

Кирилл Казаков:
Я задаю вопрос.

Георгий Гриц:
Вы говорите: монополизация рынка. Если говорить про оптовую торговлю, у нас тоже законодательством ограничена доля монополизма. Вот сейчас идет такой косяк с «Еврооптом», «Евроторгом». Они превысили норму. 

Кирилл Казаков:
30 %, насколько я знаю.

«Это лекарство для экономики». Как государство сдерживает крупные предприятия на рынке?-4

Георгий Гриц:
Убрать монополию – законодательство этот решает вопрос. Другое дело, пострадает и потребитель от этих новаций. Я вам сейчас скажу непопулярную вещь: пострадает. Конечно, пострадает. Потому что раньше они не платили или платили меньше, чем другие конкуренты. Сейчас все должны работать в равных условиях. Но это лекарство для экономики, для страны в целом. Не бывает лекарство только сладкое.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Георгий Гриц # Кирилл Казаков # Фотофакт

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