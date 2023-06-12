«Это лекарство для экономики». Как государство сдерживает крупные предприятия на рынке?
Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.
Кирилл Казаков, СТВ:
Разговор с теми же самыми предпринимателями. Они говорят: «Мы сейчас не знаем… Поставщики условно чая, конфет продают в киоски нескольких райцентров. Нам сейчас не выгодно работать, потому что посредники ушли». Все работают с большими предприятиями. То есть по сути, идет такая, как мне кажется, разуверьте меня, монополизация рынка крупными игроками. Эта история не про это?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Не надо штампами сегодня фигурировать.
Кирилл Казаков:
Я задаю вопрос.
Георгий Гриц:
Вы говорите: монополизация рынка. Если говорить про оптовую торговлю, у нас тоже законодательством ограничена доля монополизма. Вот сейчас идет такой косяк с «Еврооптом», «Евроторгом». Они превысили норму.
Кирилл Казаков:
30 %, насколько я знаю.
Георгий Гриц:
Убрать монополию – законодательство этот решает вопрос. Другое дело, пострадает и потребитель от этих новаций. Я вам сейчас скажу непопулярную вещь: пострадает. Конечно, пострадает. Потому что раньше они не платили или платили меньше, чем другие конкуренты. Сейчас все должны работать в равных условиях. Но это лекарство для экономики, для страны в целом. Не бывает лекарство только сладкое.
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