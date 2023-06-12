Либо сам заготавливай соломку, либо занятия отсутствуют. Что волнует белорусских ремесленников?

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции. Алена Сырова, СТВ:

Есть еще какие-то предложения по улучшению условий работы для ремесленников?

Ольга Хачкова, народный мастер Республики Беларусь, ремесленница, член правления Белорусского союза мастеров народного творчества:

У меня как у практика есть потребность в том, чтобы я поделилась с кем-то своим творчеством или своим ремеслом. Кирилл Казаков, СТВ:

Это педагогическая деятельность называется. Ольга Хачкова:

Я сейчас не про мастер-классы. Я про то, что у нас, например, есть магазин художественного творчества, куда я могу зайти и купить какие-то материалы. К сожалению, материалов для творчества, чтобы сохранять традиции и культуру, у нас не приятно продавать. Кусочек глины, например, или пучок соломы. Я сама педагог, и, помимо набойки по ткани и писанки, еще много чего умею. Когда у меня были дети, которые хотели соломкой заниматься, я просто не смогла найти ее, чтобы проводить какие-то занятия. Алена Сырова:

То есть либо сам заготавливай, либо… Ольга Хачкова:

Да. Все мастера, которые занимаются соломкой, заготавливают ее сами.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это не к органам госуправления, это предложение бизнесу как таковому. Кирилл Казаков:

Эту историю можно гиперболизировать до уровня атомной электростанции. Вы сами поставили задачу. Есть проблема, и вы знаете, как ее решить. Вот вам бизнес-идея, вам сюда – соломку продавать. Что, не бизнес что ли? Бизнес.