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Либо сам заготавливай соломку, либо занятия отсутствуют. Что волнует белорусских ремесленников?

12 июня 2023 19:10
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Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Алена Сырова, СТВ:
Есть еще какие-то предложения по улучшению условий работы для ремесленников?

Либо сам заготавливай соломку, либо занятия отсутствуют. Что волнует белорусских ремесленников?-1

Ольга Хачкова, народный мастер Республики Беларусь, ремесленница, член правления Белорусского союза мастеров народного творчества:
У меня как у практика есть потребность в том, чтобы я поделилась с кем-то своим творчеством или своим ремеслом.

Кирилл Казаков, СТВ:
Это педагогическая деятельность называется.

Ольга Хачкова:
Я сейчас не про мастер-классы. Я про то, что у нас, например, есть магазин художественного творчества, куда я могу зайти и купить какие-то материалы. К сожалению, материалов для творчества, чтобы сохранять традиции и культуру, у нас не приятно продавать. Кусочек глины, например, или пучок соломы. Я сама педагог, и, помимо набойки по ткани и писанки, еще много чего умею. Когда у меня были дети, которые хотели соломкой заниматься, я просто не смогла найти ее, чтобы проводить какие-то занятия.

Алена Сырова:
То есть либо сам заготавливай, либо…

Ольга Хачкова:
Да. Все мастера, которые занимаются соломкой, заготавливают ее сами.

Либо сам заготавливай соломку, либо занятия отсутствуют. Что волнует белорусских ремесленников?-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это не к органам госуправления, это предложение бизнесу как таковому.

Кирилл Казаков:
Эту историю можно гиперболизировать до уровня атомной электростанции. Вы сами поставили задачу. Есть проблема, и вы знаете, как ее решить. Вот вам бизнес-идея, вам сюда – соломку продавать. Что, не бизнес что ли? Бизнес.

Либо сам заготавливай соломку, либо занятия отсутствуют. Что волнует белорусских ремесленников?-7

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:
У меня как у опытного чиновника сразу: поставлена задача, надо как-то ее решить. Думаю: да, надо Министерству сельского хозяйства дать поручение, солому чтобы отбирали именно для предпринимателей, предлагали отутюженную.

Георгий Гриц:
И вы таким образом успешно завалите этот проект.

Кирилл Казаков:
Министр сельского хозяйства нашу программу смотрит, мы ему передаем привет.

Ольга Хачкова:
Хочется поддержать традицию, ввести ее в массы. Как поддержать на современном уровне? Ввести в массы.

Георгий Гриц:
Не надо государство вмешивать в эти проекты.

Ольга Хачкова:
Хочется, чтобы были в доступе материалы традиционные. Думаю, что многие ремесленники тоже скажут спасибо.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Алена Сырова # Ольга Хачкова # Кирилл Казаков # Георгий Гриц # Татьяна Бранцевич # Фотофакт

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