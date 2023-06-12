«Они банкротятся и начинают жаловаться». Насколько пострадает малый бизнес при законодательных новшествах?

Кирилл Казаков, СТВ: Георгий Васильевич говорит: пострадает. Я тоже понимаю, что в магазине, я сейчас беру одну конкретную отрасль: купи-продай, – о чем мы говорим. Как мне кажется, все сейчас пойдут в магазин. А люди, которые занимались розничной торговлей, сейчас у них как бы вроде и нечем заниматься. И они банкротятся и начинают жаловаться. То, с чего я начал программу.

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Да, конечно. Если мы берем именно розничную торговлю, то тогда пострадает. Но мы должны не только же об одной розничной торговле говорить.

Кирилл Казаков:

Мы уже просто услышали процент всего этого.

Жанна Тарасевич:

Да, на самом деле, так. Но мы говорим, например, про строительные услуги, да? Где кто-то шлифует пол, кто-то клеит обои, кто-то еще что-то. Есть же и другая сторона медали. Если я работаю один, я могу уйти в самозанятые, мне не нужен бухгалтер, мне не нужно юридическое лицо. Я практически буду работать в приложении, я буду платить 10 % – это мои налоги плюс Фонд социальной защиты. И в этом плане практически мы тоже сохраняем деятельность. Но одного мы практически только в этом законе, то, что мы говорим, мы убираем, когда есть организованный бизнес в виде индивидуального предпринимателя, который должен перейти в юридическое лицо, чтобы были равные условия хозяйствования. И понятно, что если приравнивать, брать торговлю, то, на самом деле, это так.

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