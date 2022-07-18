Игорь Петришенко: «Наши люди не должны почувствовать, что система здравоохранения где-то даёт сбой»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития системы здравоохранения. Особенно важно понимать, как работать в условиях санкций. Ведь эмбарго коснулось и этой жизненно важной сферы. Главное требование Президента к любым нововведениям – они не должны ломать сложившуюся систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши врачи преодолевали ковидные волны одну за другой. И их сложно испугать очередным штормом. Трудности действительно есть. Но и в ковидное, и в санкционное время белорусам продолжают оказывать плановую высокотехнологичную помощь.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Если где-то что-то выходит из строя, мы стремимся и принимаем все меры, чтобы заменить вышедшую из строя деталь по объективным срокам износа и расходные материалы. Но наш пациент, который нуждается в том или ином исследовании, не должен это почувствовать, мы потом его направляем в другие центры, которые оказывают соответствующие виды помощи или диагностики. Поэтому в этом плане вся система здравоохранения направлена на то, чтобы и в условиях санкционного давления обеспечить, и наши люди не должны почувствовать, что система здравоохранения где-то дает сбой.

Президент о здравоохранении: «Любое совершенствование должно созреть, мы должны увидеть, что все застопорилось». Подробнее здесь.

Минздрав анонсирует открытие новых медцентров осенью, причем как в столице, так и регионах. В системе подготовки кадров новаций тоже не избежать. Главное, в погоне за инновациями не потерять качество. А уж врачи как никто другой знают, что значит не навреди.

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