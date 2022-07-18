«Точка не поставлена сегодняшним разговором». Что Президент обсудил с министром здравоохранения Беларуси?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития системы здравоохранения. Особенно важно понимать, как работать в условиях санкций. Ведь эмбарго коснулось и этой жизненно важной сферы. Главное требование Президента к любым нововведениям – они не должны ломать сложившуюся систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав подготовил проект указа о переходе на новую форму подготовки врачей-специалистов – резидентуру. Профильный министр позже расскажет журналистам: разговор у Президента вышел далеко за рамки обсуждения постдипломного обучения врачей. Время диктует высокие требования к специалистам, а значит, поддерживать свой профессиональный уровень нужно всегда. И речь не только о столичных медиках. Показательная статистика: Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, где в каждом региональном центре производят трансплантацию почки.