Президент Беларуси: «Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда»

Илон а Волынец, политический обозреватель: Президент обращает внимание: не нужно гнаться за чужими лекалами. Почему бы не опираться на свой успешный опыт? Тем более, что мы внедряем высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Только за 2022 год экспорт медуслуг превысил 40 миллионов долларов. Приезжают к нам и за дипломом врача. По этому показателю страна получила свыше 25 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Интернационализировано все, не только наука, но и практика, во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда, надо направлять. Это надо, чтобы система была. По одному, по два специалиста туда, чтобы они там учились, как Китай поступает. У них что, здравоохранение, образование хуже нашего? Нет. Но они везде, где видят какой-то прогресс, направляют туда своих людей. Студент проходит у нас обучение и увозит весь белорусский опыт туда. А там уже под руководством Компартии все разворачивают и смотрят: вот этот элементик возьмем, этот и этот. И мы так должны работать. Второй процесс – я еще раз повторяю, мы должны выбирать классных специалистов и направлять, куда нам надо, платить за это деньги. Он вернется – совсем другая подготовка. Поэтому западные образцы, западный уровень там, где нам интересно (говорим западный, но сегодня уже и на Востоке можно научиться кое-чему), мы должны перенимать и тащить сюда. Вот это будет самая классная подготовка. И подбирать для этого людей. Но, я говорю, не слепо копировать. Нам это не нужно, у нас есть свой успешный опыт.