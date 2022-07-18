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Президент Беларуси: «Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда»

18 июля 2022 17:24
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 июля провел во Дворце Независимости совещание по вопросам развития системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда»-1

Илона Волынец, политический обозреватель:
Президент обращает внимание: не нужно гнаться за чужими лекалами. Почему бы не опираться на свой успешный опыт? Тем более, что мы внедряем высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Только за 2022 год экспорт медуслуг превысил 40 миллионов долларов. Приезжают к нам и за дипломом врача. По этому показателю страна получила свыше 25 миллионов долларов.

Президент Беларуси: «Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Интернационализировано все, не только наука, но и практика, во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда, надо направлять. Это надо, чтобы система была. По одному, по два специалиста туда, чтобы они там учились, как Китай поступает. У них что, здравоохранение, образование хуже нашего? Нет. Но они везде, где видят какой-то прогресс, направляют туда своих людей. Студент проходит у нас обучение и увозит весь белорусский опыт туда. А там уже под руководством Компартии все разворачивают и смотрят: вот этот элементик возьмем, этот и этот. И мы так должны работать. Второй процесс – я еще раз повторяю, мы должны выбирать классных специалистов и направлять, куда нам надо, платить за это деньги. Он вернется – совсем другая подготовка. Поэтому западные образцы, западный уровень там, где нам интересно (говорим западный, но сегодня уже и на Востоке можно научиться кое-чему), мы должны перенимать и тащить сюда. Вот это будет самая классная подготовка. И подбирать для этого людей. Но, я говорю, не слепо копировать. Нам это не нужно, у нас есть свой успешный опыт.

Президент о здравоохранении: «Любое совершенствование должно созреть, мы должны увидеть, что все застопорилось». Подробнее здесь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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