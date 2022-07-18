Президент о здравоохранении: «Любое совершенствование должно созреть, мы должны увидеть, что всё застопорилось»

Особенно важно понимать, как работать в условиях санкций. Ведь эмбарго коснулось и этой жизненно важной сферы. Кроме того, на совещании обсудили и вопрос возможного перехода на новую форму постдипломного образования. Речь о резидентуре. Проект указа сегодня на столе главы государства. Впрочем, эту тему во Дворце Независимости обсуждают не первый раз. Главное требование Президента к любым нововведениям: они не должны ломать сложившуюся систему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры, нашу экономику, не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения, мы не можем. Хотя особо не кричим, сопротивляемся. И не просто сопротивляемся, а работаем, и вроде бы неплохо работаем. Но этот вопрос, эту особенность нашего сегодняшнего этапа развития надо обсудить. Естественно, основной вопрос, который подтолкнул к сегодняшнему совещанию, – это вопрос профессиональной подготовки врачей и специалистов. Минздравом подготовлен проект Указа о переходе на новую форму такой работы подготовки, назвали вы ее резидентура.

Мое отношение к любого рода нововведениям вы знаете. Во-первых, они не должны ломать сложившуюся систему, если она нормальная. Последние наши телодвижения в области так называемого коронапсихоза и ковид-заболеваемости показали, что система работает, что люди работают. И работают неплохо. Значит, система нормальная. Значит, мы ее ломать не собираемся. Мы говорим о том, что любую систему надо совершенствовать, какая бы она ни была. Обязательно надо совершенствовать, нельзя останавливаться. Это во-первых. Во-вторых, должны быть оправданы актуальностью и производственной необходимостью. Любое совершенствование должно созреть, мы должны увидеть, что все застопорилось, дальше нельзя. Надо предпринимать какие-то меры. На такой ли стадии здравоохранение находится, чтобы нам через резидентуру в данном узком направлении надо совершенствовать систему?

В фокусе внимания сегодня были вопросы подготовки кадров для системы здравоохранения. Обучение должно быть практикоориентированным. Обсуждалась также тема укрепления материально-технической базы. В Беларуси продолжится строительство новых и модернизация существующих объектов здравоохранения. Подходить к этому нужно рационально, заметил глава государства.