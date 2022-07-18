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Передать запрос чиновникам или сделать самим? Вот чем сейчас занимаются «Патриоты Беларуси»

18 июля 2022 17:47
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Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Алена Сырова, СТВ:  
Тот же БСЖ. Если он объединяет прекрасную половину нашей страны, то и реализовывать идеи нужно те, которые беспокоят женщин. Наши «Патриоты» появились по запросу общества, когда хотелось чувствовать плечо, видеть своих и понимать, что вместе мы сила. У вас было яркое позиционирование – музыка, флаги, автопробеги. Сейчас мы уже знаем, что мы друг у друга есть. Мы идем по улицам, смотрим друг другу в глаза и это прекрасно понимаем. Автопробеги остались для каких-то крупных праздников. А из рутинного, ежедневного в каком направлении вы работаете?  

Передать запрос чиновникам или сделать самим? Вот чем сейчас занимаются «Патриоты Беларуси»-1

Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:  
Направлений достаточно много, и началось все с автопробегов, когда мы поехали по всей стране. Просто ездить с флагом – никакого информативного смысла уже не имело, начиная с сентября, поэтому мы наполняли автопробеги смыслом. Наравне с этим мы общались с людьми, мы видели, что происходит в Ельске, в Россонах, какой там есть запрос у общества, что их беспокоит, какие бы они проекты хотели реализовать, какие проблемы есть. И вот из этого начали складываться наши основные направления. Мы сейчас, по сути, все занимаемся одним и тем же делом, только проекты у нас разные. Социальные, благотворительные направления, образовательные семинары.  

Алена Сырова:  
Условно, вы приезжаете в маленький городок, узнаете, что там не хватает спортивной площадки и передаете этот запрос чиновникам?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Или сами эту площадку делаете?  

Анна Харута:  
Во взаимодействии с чиновниками. И дальше уже индивидуальный подход. Здесь нет такого, что мы приехали, ой, там в районе все плохо, мы исполкому быстренько звоним, ну-ка решите. Мы ищем, мы общаемся, естественно, с представителями власти. Мы узнаем, почему такая проблема получилась. Мы можем где-то привлечь спонсоров, где-то сами.  

Передать запрос чиновникам или сделать самим? Вот чем сейчас занимаются «Патриоты Беларуси»-4

Алена Сырова:  
Удалось что-то решить, помочь?  

Анна Харута:  
Конечно, и своим ресурсом. Человеческий ресурс никто не отменял. Если где-то нужна физическая сила, мы выезжаем и что-то делаем.  

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# Общественные объединения Беларуси # общество # Алена Сырова # Анна Харута # Кирилл Казаков # Фотофакт

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