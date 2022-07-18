Лукашенко: мы не настолько богаты, чтобы строить не больницу, а дворец

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте будем модернизировать систему ту или иную, в том числе здравоохранения, но дворцы не будем строить. Мы не настолько богаты, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец. Скупой платит дважды: экономить нельзя там, где нельзя экономить. Но там, где можно экономить, нужно экономить. Мы строили этот клинический центр, выводили, как ее называют, президентскую больницу из центра на окраину. Это какой-то экспериментальный был вариант. Все вы там бывали, кто-то лечится, но он же компактней, проще и функциональнее, чем эта махина, которую в центре мы отдали Минску. Так? Ну и что не хватает, все туда рвутся. Да, некоторые думают: раз там Президент лечится, хотя он ни разу там практически не лечился, что там что-то супер. Обычная больница как образец построена для других. Нет, надо метровые стены толщиной, надо тройная крыша, чтобы самолет, а не вертолет мог там приземлиться, еще чего-то. Словом, мы строим дворцы. Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо. Потому что, когда строишь за бюджет, многие главные врачи (от них все идет) думают: это же не мои деньги, и даже не клиники. Это же из бюджета, откуда-то. Но если из бюджета возьмем, врачам потом повышать зарплату за что? Учителям за что зарплату повышать? Пенсии как повышать? Поэтому надо поаккуратнее.

Президент о здравоохранении: «Любое совершенствование должно созреть, мы должны увидеть, что все застопорилось». Подробнее здесь.