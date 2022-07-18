Традиционные мероприятия и новые проекты. Как сейчас работает с детьми БРПО?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ: У нас в студии появилась глава БРПО. Александра, мы говорили, что людей более старшего возраста, пожилых довольно просто привлечь к каким-то инициативам. Наверное, еще проще и детей увлечь через игровые какие-то моменты. Или я ошибаюсь?

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Нет. Конечное, проще. Но после того, как ты их вовлечешь вступить в организацию, понятное дело, что им надо предложить системную работу, чем мы с ними будем заниматься. Этим и занимается Белорусская республиканская пионерская организация в современном формате.

Алена Сырова:

Что можно предложить?

Александра Гончарова:

У нас есть как традиционные мероприятия и проекты, так и новые, которые предлагает наша детская палата. Допустим, мы очень хорошо на протяжении 30 лет современной пионерской организации возобновили игру «Зарничка» и «Зарница». В этом году БРСМ еще провел игру «Орленок». Это военно-патриотические игры. Если говорить про новые форматы, то такие направления, как тимуровство, наше волонтерство, это и игры «ЭкоТимуровец», «Добродел», «Тимуровцы.by». Это те проекты, которые очень популярны среди детей и подростков.

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