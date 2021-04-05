Актриса Ольга Бурлакова: «Я всегда уговаривала свою маму развестись»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала о своем детстве.

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

С детства у меня повелось, что я такая артистка, улыбаюсь постоянно. Мне в дневнике учителя писали и на родительском собрании мне делали замечания. Какие у Оли Бурлаковой вопросы в поведении? Учителя говорили: «Она много улыбается». Я никогда не понимала, почему это считают каким-то нарушением. Я по жизни улыбчивый человек. Но столкнулась с тем, что всю жизнь меня так воспринимают с улыбкой по жизни. Много раз в свой адрес слышала вопрос: «Оля, интересно, а ты вообще когда-нибудь в своей жизни плакала?» Мне реально люди задавали такой вопрос. Наверное, я не вызываю такого ощущения. Ольга Коршун, ведущая:

Позитивный человек, приятно общаться, возможно, поэтому. Ольга Бурлакова:

Может быть, я плакала больше, чем все остальные. У меня было непростое детство, которое, наверное, наложило какой-то отпечаток и на мой характер, и на то, что мне надо стараться, работать над собой, не останавливаться, добиваться всего своим трудом, потому что мне никто не помогал. Ольга Коршун:

А что было непростого в детстве? Многим людям приходится доказывать все своим трудом и упорством. Не у всех есть какие-то подвязки.

Ольга Бурлакова:

Дело же не в этом. Наверное, я сейчас понимаю, что особенно для любой женщины, для девочки самый главный и первый мужчина в ее жизни – отец. Он играет большую роль в плане поддержки, чтобы она себя чувствовала какой-то уникальной, чтобы она чувствовала поддержку, что кто-то сильный, мудрый ее поддержит. Ольга Коршун:

Не чувствовала себя такой? Ольга Бурлакова:

Нет. К сожалению, у меня этого не было, несмотря на то, что мы жили с отцом. Когда есть разные истории семейные, кто-то говорит, что надо жить, если у тебя есть ребенок, дети, надо обязательно жить, терпеть все, я могу сказать честно, что я всегда свою маму уговаривала развестись. Все очень непросто. Многим кажется, что я росла таким цветочком, принцессой, меня холили, лелеяли. Вот так вот все и получилось. Это скорее вопреки. Да, я благодарна генам, что я что-то имею внешне и внутренне, каким-то талантам. Думаю, что где-то это передалось. Но детство у меня было нерадужное. Может быть, это в какой-то степени и влияло на мою дальнейшую жизнь и на взаимоотношения с мужчинами, что не было какого-то 100 % доверия. Как будто внутренне ты ждешь обиды. Тебя в детстве обижали часто незаслуженно, могу сейчас как мать, как взрослый человек сказать с уверенностью, что я незаслуженно все время получала от отца. Ольга Коршун:

Ты думаешь, это как-то сказалось дальше на твоей личной жизни? Я так понимаю, что отношения не сложились.