На территории города поселения были ещё в Бронзовом веке – рассказываем историю Заславля

Музей под открытым небом, обновленные улицы, новая экотропа и молодежный парк – Заславль принимает областные «Дожинки». По доброй традиции города, в которых проходит праздник труженика села, масштабно модернизируются. Что нового появилось здесь и какие подарки подготовили для жителей и гостей города, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Заславль – город-музей под открытым небом, где сохранились древние городища, уникальные объекты. Здесь каждый уголок земли хранит в себе таинства разных эпох. 1040 лет назад Заславль появился на берегу реки Свислочь по велению князя Владимира Святославича, крестителя Руси. После именно сюда были сосланы полоцкая княжна Рогнеда и их юный сын Изяслав.

Ольга Зезетко, директор историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Историю Заславля знают все. Она входит в школьную программу. Связана с такими именами, как Рогволод, Рогнеда, Изяслав, Владимир. Всем известна легенда о том, что к Рогнеде, дочке полоцкого князя Рогвалода, посватались два князя – киевский князь Ярополк и новгородский князь Владимир. Рогнеда предпочла Ярополка, но Владимир не смог с этим смириться, в результате чего убил семью Рогнеды, взял ее силой в жены. У них родилось несколько детей. В связи с тем, что Рогнеда тоже не могла ему простить такого отношения к своей семье и к ней в частности, была сослана вот в эти земли, которые сейчас называются город Заславль. Названы в честь сына Рогнеды и Владимира Изяслава.

Как подтверждают археологические данные, на территории современного Заславля поселения существовали еще в Бронзовом веке. Это был важный экономический и культурный центр, который стоял на пересечении торговых путей. Здесь выросли новые храмы и укрепления, развивались ремесла и торговля. Город не единожды переходил во владение разных князей. Находился под властью представителей знатных династий, например, Глебовичей. Первый из заславских Глебовичей – Ян Юрьевич был канцлером Великого княжества Литовского.