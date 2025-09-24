На территории города поселения были ещё в Бронзовом веке – рассказываем историю Заславля
Музей под открытым небом, обновленные улицы, новая экотропа и молодежный парк – Заславль принимает областные «Дожинки». По доброй традиции города, в которых проходит праздник труженика села, масштабно модернизируются. Что нового появилось здесь и какие подарки подготовили для жителей и гостей города, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В Заславле появился музей истории города под открытым небом
Заславль – город-музей под открытым небом, где сохранились древние городища, уникальные объекты. Здесь каждый уголок земли хранит в себе таинства разных эпох. 1040 лет назад Заславль появился на берегу реки Свислочь по велению князя Владимира Святославича, крестителя Руси. После именно сюда были сосланы полоцкая княжна Рогнеда и их юный сын Изяслав.
Ольга Зезетко, директор историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Историю Заславля знают все. Она входит в школьную программу. Связана с такими именами, как Рогволод, Рогнеда, Изяслав, Владимир. Всем известна легенда о том, что к Рогнеде, дочке полоцкого князя Рогвалода, посватались два князя – киевский князь Ярополк и новгородский князь Владимир. Рогнеда предпочла Ярополка, но Владимир не смог с этим смириться, в результате чего убил семью Рогнеды, взял ее силой в жены. У них родилось несколько детей. В связи с тем, что Рогнеда тоже не могла ему простить такого отношения к своей семье и к ней в частности, была сослана вот в эти земли, которые сейчас называются город Заславль. Названы в честь сына Рогнеды и Владимира Изяслава.
Как подтверждают археологические данные, на территории современного Заславля поселения существовали еще в Бронзовом веке. Это был важный экономический и культурный центр, который стоял на пересечении торговых путей. Здесь выросли новые храмы и укрепления, развивались ремесла и торговля. Город не единожды переходил во владение разных князей. Находился под властью представителей знатных династий, например, Глебовичей. Первый из заславских Глебовичей – Ян Юрьевич был канцлером Великого княжества Литовского.
На территориях замковой площади был построен колвинский храм, ныне это Спасо-Преображенская церковь. Сам замок был разрушен, но археологи еще в XIX столетии не переставали изучать эти поистине уникальные земли, ведь здесь располагался один из первых бастионных замков Беларуси. В 1970-х годах здесь был найден подземный ход, предназначение которого было загадкой.
Ксения Семашко, заместитель директора историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Здесь работала группа археологов под руководством Ткачева. В общем-то, Ткачев в 1972 году начал открывать браму, он ее вскрыл. К сожалению, продолжить раскопки не удалось, поэтому она была условно законсервирована. Как в своем отчете они пишут: над брамой был сооружен деревянный навес, который не позволял влаге, дождю, ветру разрушать фрагменты стен. Вернулись к таким фундаментальным раскопкам только в 1979 году. Группа археологов, в общем-то, вскрыла стену брами. По результатам последних раскопок 1979 года можно было давать заключение о размере объекта, его особенностях архитектурных, строительных.
Въездная брама оказалась ложной постройкой длиной в 25 метров с разделенными помещениями. Хранилось старинное сооружение под землей. Благодаря этому и сохранилось.
Подробности в видео.