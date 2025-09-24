С 1 сентября в школах введён запрет на гаджеты. Узнали, как это повлияло на учёбу и досуг учеников

Практически месяц действует запрет на использование мобильных телефонов в ходе учебного процесса. И плюсы ощутимы: оправдано и полезно. Отсутствие смартфонов помогает подросткам сосредоточиться на учебе и развивать творческие способности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, согласно новым правилам, учащиеся должны отключить или перевести свои устройства в бесшумный режим при входе в школу и оставить их в специально оборудованных ячейках. Гаджеты хранятся под постоянным видеонаблюдением. А возвращаются после окончания уроков.

Карина Лазаревич, учащаяся Лесновской средней школы Копыльского района: Уже несколько лет в наших классах стоят органайзеры, в которые мы ставили свои телефоны. Мы не думаем о телефонах, а повторяем материал. На перерывах я играю со своими одноклассниками. Я могу в шахматы поиграть. Иногда я беру с собой книгу. У нас стало больше времени на саморазвитие.

Дмитрий Романович, директор Лесновской средней школы Копыльского района:

Мы заметили уже на первой неделе сентября, что учащиеся более тщательно стали готовиться к учебным занятиям. Появилась у них на переменах художественная литература, а также развивающие настольные игры. Ученики нашей школы значительную часть времени проводят на свежем воздухе. Оборудована у нас в школе площадка для пионербола. Можно также использовать ее для игры в волейбол.

Стоит отметить, что при наличии медицинских показаний разрешено пользоваться смартфонами и планшетами. Но даже в этом случае действуют определенные требования к устройствам и порядку их использования.