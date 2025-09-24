Концерт-реквием «Каждый третий» прошёл в Москве на главной сцене Кремля

Дань уважения тем, кто боролся за свободу. Концерт-реквием «Каждый третий» с триумфом прошел в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минорные ноты, эмоциональные актерские образы и уникальные кадры военной хроники создали эффект полного присутствия, заставив зал пережить самые трагические страницы истории, которые разворачивались на белорусской земле. Концерт разделен на две части. Первая – рассказ о разрушенных городах и деревнях Беларуси, о Героях Советского Союза и жертвах геноцида мирного населения. Вторая – акцентирует внимание на ответственности нынешних поколений за сохранение исторической правды. «Каждый третий» – это глубокая история о судьбах простых людей, искалеченных войной.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Эту тему мы несем всюду. Ведь «Каждый третий» – это про нас. Нет ни одной белорусской семьи, куда бы горе Великой Отечественной войны не вошло. И то, что именно мы являемся проводниками и такими ярыми борцами за историческую правду – это не случайность. Конечно, плечом к плечу с братским российским народом, с которым мы в широком смысле этого слова говорим на одном языке.

Уникальные фотографии, наградные листы и боевые характеристики, фронтовые письма. В фойе Кремля были организованы тематические выставки. Некоторые экспонаты и вовсе позволили ощутить эхо войны через вкус и запах: минские пекари воссоздали рецепты хлеба военных лет, включая тот, что выпекался для узников концлагерей.