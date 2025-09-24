В Бангкоке ушёл под землю большой участок улицы

В столице Таиланда в утренний час пик провалилась часть улицы. Огромная яма длиной более 30 метров и глубиной около 50 проглотила несколько припаркованных автомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщений о жертвах и пострадавших нет. Почва ушла и из-под фундаментов находившейся рядом больницы. В целях безопасности там были прекращены все операции и процедуры. Пациентов и персонал, а это около четырех тысяч человек, эвакуировали. Прибывшие на место ЧП спасатели и полиция оцепили район. Жителям всех соседних домов приказано срочно покинуть их и перебраться в более безопасные места. По сообщению городских властей, обвал произошел над строящейся станцией метро.