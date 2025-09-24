«Идите лесом» в этих краях – комплимент! Рассказываем, как трудятся лесоводы Могилёвщины

Вот уже 85 лет лесоводы Могилевщины в составе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения – в трудовом авангарде страны, рассказали в программе «Наше дело».

Владимир Сиротин, генеральный директор Могилевского ГПЛХО:

На протяжении 85 лет лесоводы Могилевской области бережно относятся к лесному фонду и приумножают его с каждым годом. Если на момент становления нашего предприятия в лесной фонд входило чуть больше 700 тысяч гектар, то на сегодня уже более 1 миллиона 230 тысяч гектар лесного фонда находится под управлением Могилевской области.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Могилевское лесохозяйственное объединение – одно из лидеров среди шести областных наших лесохозяйственных объединений. Все 13 лесохозяйственных учреждений – у них здоровая конкуренция, социалистическое соревнование. Конечно, хочется назвать и лидеров – это Кличевский лесхоз, Бобруйский лесхоз, Горецкий лесхоз, которые задают тон. Это единственная область, где в каждом лесхозе имеется цех деревообработки. Поэтому по объему пилопродукции на один лесхоз они занимают первое место. Могилевская область была, есть и будет лидером лесной отрасли.

Вопрос лесной демографии закрыт полностью. Причем процесс воспроизводства постоянно шлифуется. Лесные теоретики и практики работают над селекцией. Древесное долголетие, крепкий иммунитет – главные критерии научного колдовства.

Ежегодно более 50 % культур создаются посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами. Для повышения продуктивности лесов лесосеменные плантации созданы на площади 435,5 гектаров. В растительном портфолио – сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, береза повислая, лиственница европейская, пихта белая. В 2025 году планируют добавить еще бук. Лукашенко назвал важнейшие задачи, стоящие перед лесным комплексом Беларуси.

Лес начинается вот с таких вот маленьких зернышек, которые высеваются на питомники и из которых появляются нежные, беззащитные сеянцы, которые, как и дети, при помощи женских рук набирают силы.

Игорь Дяков, начальник лесного питомника Климовичского лесхоза:

Труд лесовода можно сравнить с трудом хлебороба. Только разница в том, что хлебороб получает результат в течение года, а труд лесовода можно оценить через лет 80.

Стихия время от времени безжалостно нарушает планы. Весь, огонь вмиг на ухоженных опушках и лесных кварталах наводят свой порядок. До 30 базовых величин – какие штрафы предусмотрены за нарушение правил посещения лесов.

Спасти и сохранить лес от огненного пожирателя! Когда карта области становится красной, лесхозы переходят на усиленный режим работы. В помощь и спецсредства – автоматизированная система распознавания пожаров.

Роман Анисов, начальник отдела охраны леса Краснопольского лесхоза:

В лесхозе имеется автоматизированная система видеонаблюдения «Лесной страж», с помощью которой нам удается обнаруживать дымы и возгорания на ранней стадии возгорания, вследствие чего мы определяем место расположения данного дыма, и туда незамедлительно отправляется пожарная техника с пожарной командой. А также, если необходимо, туда отправляем пожарный трактор с плугом ПКЛ-70.

Владислав Бобылев, главный лесничий Чаусского лесхоза:

Укрепленная пожарно-химическая станция второго типа создается в одном из лесхозов объединений в системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Пожарно-химическая станция укомплектована в полном объеме согласно специфических требований Республики Беларусь.

Если лес не рубит человек, то его рубит время. И главная задача лесоводов – не терять ценнейший ресурс. Потому в области уделяется существенное внимание и к промышленному производству, и модернизации деревообрабатывающего комплекса. И вот для контраста историческое сравнение. Куда отправляется поваленный ураганами белорусский лес – рассказываем.

Если в 1950-е в объединении работала лишь одна пилорама, то сейчас – 15 деревообрабатывающих цехов. Да еще каких! С современными линиями лесопиления, оборудованием для оцилиндровки древесины, строгальными станками, сушильными камерами и другим техническим арсеналом, что позволяет ежегодно увеличивать объемы производства пилопродукции.

Александр Жебин, директор Чериковского лесхоза:

Данная линия в ближайшее время будет смонтирована, проведены будут пусконаладочные работы, и в ближайшее время мы ее запустим. На данной линии мы планируем увеличить объем пиления порядка 40-50 %. Второе преимущество данной линии – диаметры. Старая линия пиления импортного производства, мы пускали на переработку древесину в среднюю, мелкотоварную так называемую, 14-24 в диаметре. Новая линия позволит нам перерабатывать древесину более крупных диаметров, максимальный диаметр – 46 сантиметров. В данный момент постоянные излишки крупной древесины на внутреннем рынке, поэтому максимально будем делать уклон на переработку древесины.

Идите лесом! В этих краях это выражение расценивают как комплимент. Ведь носить зеленую форму и работать в отрасли действительно престижно. Потому такую дорогу все чаще выбирают молодые. Тем более и бонусы утяжеляют социальный пакет. Как собирать грибы и ягоды, чтобы не получить штраф? Лесничий рассказал простыми словами про новые правила.

Вот так выглядит арендное жилье для молодой семьи. А еще льготный тариф на продукцию. Мотивированный коллектив, нацеленный на командную работу, который с задором то залетает в рекомендации ТikTok с трудовыми челленджами, то навека вписывает себя в историю, принимая участие в знаковых акциях. Среди многих и это – юбилейное.

К 80-летию Великой Победы могилевские лесники, патриоты своей страны, высадили живую надпись – письмо потомкам и всяким пролетающим на самолете мимо.