Разработали роботизированную руку и мобильный термостат. Посмотрите на юных белорусов, которые создают необычные вещи

На базе БНТУ состоялся Республиканский конкурс научно-технического творчества «ТехноИнтеллект». Соревнование проводится не первый год, и несмотря на пандемию коронавируса, сюда съехались молодые ученые со всей страны. Собственный интерес плюс помощь наставника-куратора – такова формула успеха победителей, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валерий Константинов, заведующий кафедрой материаловедения БНТУ:

БНТУ, являясь головным университетом в области материаловедения, заинтересован в развитии подобных вещей и в том, чтобы молодежь дальше развивалась. Мы с радостью будем с ними дальше работать.

Игорь Мигуцкий, заместитель декана энергетического факультета БНТУ:

Когда эти дети в костюмчике с галстучком, как у них горят глаза, как они рассказывают с воодушевлением о своей работе, это действительно стоит оценить.

Таланты нужны не только университету, но и Беларуси. Так, учащийся Слуцкого колледжа Алексей Бурлаков занял почетное первое место в секции «Робототехника», представив вниманию жюри роботизированную руку.

Алексей Бурлаков, учащийся 2-го курса Слуцкого государственного колледжа:

Я использовал инфракрасную камеру Leap Motion. Допустим, она лежит на столе, я над ней просто руку располагаю. Компьютер при помощи моей программы обрабатывает все движения и отправляет их при помощи технологии Wi-Fi на приемный модуль, который расположен в самой руке. На данный момент у меня есть только рука, в будущем думаю печатать всего робота целиком. Обычно в роботе самое сложное – это руки, потому что там больше всего механических частей, моторов и тому подобное. Еще совсем юные, но уже ученые со своими изобретениями. Алексей Разживин пришел к идее создания мобильного термостата совершенно случайно. Знакомой понадобилось устройство для обогрева террариума, в котором живет паук.

Алексей Разживин, представитель Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи:

Я защищал свой проект – мобильный термостат. Суть его в том, что это такое устройство для обогрева террариума, которое контролируется с телефона на расстоянии и поддерживает температуру, заданную пользователем.

Так нашему герою пригодились знания физики и электроники. Собеседник признается, со своим проектом он не претендует на массовость, поскольку таких любителей единицы.

Игорь Мигуцкий:

Ребята ставят задачу перед собой. Вот его где-то статическим электричеством ударило, а он заинтересовался: «А можно ли использовать это во благо?»

Это все о Павле. После несчастного случая молодому человеку пришла в голову идея создания автономного устройства получения энергии для зарядки аккумуляторов. Ноу-хау не требует внешних источников энергии: электросети или солнечных батарей.

Павел Павлов, ученик средней школы №61 Минска:

Я начал искать информацию в интернете и нашел такую интересную вещь, как импульс обратного напряжения. Все говорят то, что он бесполезен и уничтожает любую последующую схему, его нужно все время заглушать. Я подумал, почему бы из него что-нибудь не сделать. У нас катушка становится электромагнитом во время получения энергии на вторичную обмотку, и у нее северный полюс сверху, когда она становится электромагнитом. Как мы знаем, одноименные полюса отталкиваются. Благодаря этому колесо крутится быстрее, пока не выйдет на скорость постоянного вращения. Сейчас мощность всего 5 киловатт, а я хочу увеличить до 10 киловатт в час и более.

От секции рационального природопользования до космонавтики. Для конкурсантов «ТехноИнтеллекта» и потенциальных абитуриентов БНТУ провели ознакомительные экскурсии по научным лабораториям факультетов и мастер-классы. Все, чтобы только будущие ученые-конструкторы пришли учиться в вуз.

Дмитрий Давидовский, ученик средней школы №11 Слуцка:

Я создал стенд, он позволяет не только изучить аэродинамические свойства тел, но также подобрать оптимальные его характеристики в лабораторных условиях. Такая стартовая площадка для проектов дает возможность презентовать и реализовать все идеи в области науки. Это шанс для ребят. Ведь новые открытия обладают определенной ценностью и, возможно, уже завтра юных изобретателей ждет судьбоносное предложение от инвестора.

Игорь Мигуцкий:

Оценки делились на две части. В одной части оценивались инновационность, личный вклад, научная значимость этих работ. Во второй части оценивались личностные качества, то есть как они делали доклад.