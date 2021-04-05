Александр Лукашенко про Игоря Луцкого: человек надёжный, идеологически выверенный, выдержанный – тут у меня сомнения нет

Необходимо выработать стратегические направления для того, чтобы в условиях информационной войны достигать результатов, которые позволят стране двигаться вперед. Такими словами Президент напутствовал Игоря Луцкого, уже экс-министра информации, а с этого дня заместителя главы Администрации Президента. В новой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непросто было найти в Администрацию Президента человека, который бы занимался организацией этого процесса. Как человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный – тут у меня сомнения нет. Как организатор вы все-таки были причастны к этому. Вы видели с позиции Администрации Президента, на других должностях эту работу. Я так подумал, что вам, наверное, будет в этом строю уже легче, поскольку вы если не были на таком уровне в строю, то видели его, со стороны анализировали. Но тем не менее вам обоим предстоит организовывать этот процесс.