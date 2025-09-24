Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Он состоится 25-26 сентября. Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы должны показать, насколько мы уже профессионально умеем, не только совместно с госкорпорацией «Росатом», построить такие сложные объекты, но и теперь обеспечивается надежная, эффективная эксплуатация и обслуживание этого объекта. Мы не стоим на месте. Мы говорим о том, что с каждым разом можно и дальше двигаться в рамках развития атомной энергетики.

Многие страны хотят получить наш опыт и ответы на отдельные вопросы по развитию атомной энергетики, в том числе и страны-партнеры, такие как, например, Венгрия, где у нас создана рабочая группа на уровне экспертов. Они постоянно, на регулярной основе взаимодействуют и обмениваются опытом в рамках развития ядерной энергетики.

Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.