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Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию

24 сентября 2025 13:45
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Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Он состоится 25-26 сентября. Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию-2

Он пройдет на ВДНХ под девизом «От нового технологического уклада – к новому мировоззрению».

Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы должны показать, насколько мы уже профессионально умеем, не только совместно с госкорпорацией «Росатом», построить такие сложные объекты, но и теперь обеспечивается надежная, эффективная эксплуатация и обслуживание этого объекта. Мы не стоим на месте. Мы говорим о том, что с каждым разом можно и дальше двигаться в рамках развития атомной энергетики.

Многие страны хотят получить наш опыт и ответы на отдельные вопросы по развитию атомной энергетики, в том числе и страны-партнеры, такие как, например, Венгрия, где у нас создана рабочая группа на уровне экспертов. Они постоянно, на регулярной основе взаимодействуют и обмениваются опытом в рамках развития ядерной энергетики.

Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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