Губернатор Минской области находится с визитом в Омске

Беларусь и Омская область расширяют горизонты торгово-экономического сотрудничества. Задача – превысить уровень товарооборота в 100 миллионов долларов. Особая роль в этом у межрегионального взаимодействия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Омской области с визитом губернатор центрального региона Алексей Кушнаренко. Уже состоялось заседание совместной комиссии по инвестиционному и торгово-экономическому сотрудничеству. Особое внимание – агропромышленному комплексу. У нас интерес к российским сортам зерновых. Акцент и на нефтехимии. Кроме того, обсуждается перспектива прямого авиарейса между Минском и Омском.

Виталий Хоценко, губернатор Омской области России: Что касается нерешенных вопросов, они тоже есть, но мы их планируем дальше решать. Это и прямое авиасообщение между Омском и Минском. Мы наметили план для себя по гуманитарному взаимодействию, по обмену нашими музейными экспозициями, по обмену делегаций в части проведения Дней культуры Омской области на территории Минской области и Дней культуры Минской области на территории Омской области на следующий год. Это для нас особенно актуально, потому что Омск в следующем году находится в статусе культурной столицы России.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Лучшее тому подтверждение – это цифры товарооборота. В этот год он уже составил 11 миллионов долларов, это на 64 % больше, чем в прошлом году. Мы, по сути, уже достигли годового значения 2024 года. Я бы хотел отметить, что Омская область активно нам поставляет продукцию нефтепереработки, поставляет семена, в том числе фиолетовой пшеницы, к которой уже есть интерес в Республике Беларусь.

Также в Омске откроют новые площади мультибрендового центра, где свою продукцию представят Минский тракторный завод, «Гомсельмаш» и «АМКОДОР».