Игорь Карпенко: «Ни министр образования, ни учитель школы не может за шкирку притянуть и посадить за парту учиться»

Новости Беларуси. Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко во время совместного заседания обеих палат парламента. Игорь Петришенко о пенсионном страховании: «Появится у человека стимул: я свои 3%, и государство даст»

В центре внимания – качество образования, поддержка многодетных семей и ряд других вопросов. Шла речь о вакцинации и о работе медицинской сферы в целом. В здравоохранении в ближайшие пять лет одна из важных задач – обеспечить доступность качественной медицинской помощи в регионах, а также решить кадровые вопросы. Во время заседания у депутатов была возможность задать вопросы, касающиеся не только социальной тематики. Игорь Петришенко про поставку и выпуск российской вакцины: «К осени мы планируем создать предприятие полного цикла»

Создать такие условия, чтобы белорусы по своему желанию работали дольше. Ведь, согласитесь, необязательно уходить на пенсию вовремя. Если есть возможность и желание, можно и поработать. Опытный специалист – ценный кадр. Кадровый вопрос на заседании довольно актуальный. Из зала к вице-премьеру обратился председатель Новополоцкого горисполкома.

Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для города Новополоцка, Новополоцкой городской центральной больницы остро стоит вопрос обеспеченности кадрами. На данный момент укомплектованность по физическим лицам врачами-специалистами составляет 75 %. Для покрытия некомплекта подана заявка на 2021 год на 94 врача-специалиста. Ожидается прибытие 21. На ваш взгляд, что можно предпринять сейчас для того, чтобы эта проблема не расширялась?

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Министр здравоохранения посмотрит на эту ситуацию. Понятно, что то количество выпускников, которое есть, мы не можем увеличить (реально вот сейчас те, которые выпускаются специалисты). 94 – потребность, а 21 присылаем. Но там же не Витебский медицинский вуз работает над тем, чтобы обеспечить комплектование, поэтому отдельно посмотрим.

Но в этом вопросе надо шевелиться и самим заказчикам кадров. В этом уверен министр Карпенко.