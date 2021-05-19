Игорь Петришенко про поставку и выпуск российской вакцины: «К осени мы планируем создать предприятие полного цикла»

Новости Беларуси. Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко во время совместного заседания обеих палат парламента.
Новости Беларуси. Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко во время совместного заседания обеих палат парламента.
В центре внимания – доступность медицинских услуг, качество образования, поддержка многодетных семей и ряд других вопросов. Вовремя и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. Главное сейчас – не допустить снижения уровня реального благосостояния белорусов. Детально коснулись пенсионной тематики. Стоит задача довести уровень средней пенсии по возрасту до 40 % от средней зарплаты.
Шла речь также о работе медицинской сферы. В здравоохранении в ближайшие пять лет одна из важных задач – обеспечить доступность качественной медицинской помощи в регионах, а также решить кадровые вопросы. В частности, в Новополоцке не хватает медиков. Это во время заседания отметил председатель горисполкома. Говорили также о вакцинации. Очередь желающих получить прививку в Беларуси сейчас составляет порядка 460 тысяч человек.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы в этом направлении двигаемся, чтобы расширить вакцинирование нашего населения. Это важнейший элемент для того, чтобы разорвать цепочки и противостоять распространению этого заболевания. То, что у нас очередь порядка 460 тысяч – это все у нас в планах, и мы обеспечим, чтобы эту очередь обязательно в полной мере удовлетворить. Здесь у нас нет опасений, все желающие будут обязательно провакцинированы. У нас соответствующий план вакцинации населения.
Лица, которые прошли вакцинацию первую – 362 тысячи, и 256 получили второй компонент. Плюс к тому, пришла вакцина китайская – 300 тысяч доз, это на 150 тысяч населения. И вы знаете, что наше совместное предприятие, которое мы создали на «Белмедпрепаратах» вместе с российской стороной, – мы тоже обеспечиваем поставку и выпуск «Спутника V», и к осени мы планируем создать предприятие полного цикла.
Во время заседания у депутатов была возможность задать вопросы, касающиеся не только социальной тематики. Международное давление и жизнь в условиях санкций, определение даты Дня народного единства, а также закрепление выпускников вузов на первом месте работы. Например, известно, что практику госзаказа в здравоохранении в этой пятилетке намерены расширить.
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