«Неизлечимо больны» – Муковозчик прокомментировал первый однополый брак в Литве
Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».
Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.
Мэр Вильнюса поздравил первую однополую пару в Литве с регистрацией отношений. Союз узаконен после того, как Вильнюсский окружной суд официально легализовал подобную практику в стране. Андрей Николаевич, присоединитесь к поздравлениям?
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Скорее в гомельский гроб лягу и буду там лежать, пока Господь вновь не обрушит свой праведный гнев на Содом и на Гоморру. На латвийского президента-содомита и на весь Виленский окружной суд вместе с мэром Вильнем – пропади они все пропадом. Ведь что такое отдел ЗАГС, девчонки? Это отдел записи актов гражданского состояния.
А какое может быть гражданское состояние у тех, кто регистрируется однополой парой? Гомосек или лимитроф, или имбецил? В любом случае, ушибленный на голову. Ну, а тогда ему не в ЗАГС нужно, а в больницу. Сначала лечиться, а потом все остальное. Ну, или сразу к нам в Гомель, в гроб. Полежать там. Убедиться, что педерастея лечится трудно. Ну, и не вставать вообще.
Андрей Муковозчик:
Что тут самое поганое, что они этой регистрацией хотят стать, как нормальные люди. Чтобы взять себе потом нормального ребенка и растлить его за закрытыми дверями. И чтобы ничего им за это не было. Вот для чего им и нужна вся эта толерантность, ЛГБТ-движуха и регистрация однополых браков, чтобы выглядеть обычными здоровыми людьми. В то время как они, эти содомиты с гомосеками, неизлечимо больны. И все об этом знают, в том числе и Отец наш Небесный, если верить Библии. Так что я бы на месте гомельских придумщиков далеко те их ящики не убирал.
Я знаю, кого туда надо класть на излечение. Если таковые вдруг появятся и у нас. Но пока Господь к нам милостив. От пусть оно и дальше так будет.
Те самые «гомельские ящики» – зачем белорусам предлагают полежать в гробу? И чего хочет добиться Польша закрытыми границами? Смотрите в видео.