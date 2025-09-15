«Неизлечимо больны» – Муковозчик прокомментировал первый однополый брак в Литве

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок». Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.

Мэр Вильнюса поздравил первую однополую пару в Литве с регистрацией отношений. Союз узаконен после того, как Вильнюсский окружной суд официально легализовал подобную практику в стране. Андрей Николаевич, присоединитесь к поздравлениям?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Скорее в гомельский гроб лягу и буду там лежать, пока Господь вновь не обрушит свой праведный гнев на Содом и на Гоморру. На латвийского президента-содомита и на весь Виленский окружной суд вместе с мэром Вильнем – пропади они все пропадом. Ведь что такое отдел ЗАГС, девчонки? Это отдел записи актов гражданского состояния. А какое может быть гражданское состояние у тех, кто регистрируется однополой парой? Гомосек или лимитроф, или имбецил? В любом случае, ушибленный на голову. Ну, а тогда ему не в ЗАГС нужно, а в больницу. Сначала лечиться, а потом все остальное. Ну, или сразу к нам в Гомель, в гроб. Полежать там. Убедиться, что педерастея лечится трудно. Ну, и не вставать вообще.