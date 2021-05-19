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Главная задача – вдохновить на создание уюта. Белорусский союз женщин благоустроил игровую площадку в могилёвском Доме ребёнка

19 мая 2021 20:39
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Новости Беларуси. Могилев, несмотря на пасмурную погоду, становится ярче. В областном центре продолжается акция «Дарим радость», инициатором которой выступил Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача – вдохновить на создание уюта. Белорусский союз женщин благоустроил игровую площадку в могилёвском Доме ребёнка-1

Главная задача – объединить могилевчан и вдохновить на создание уюта в родном городе. В течение нескольких дней участники акции высаживали цветы и подкрашивали бордюры, а 19 мая волонтеры трудились на территории Могилевского специализированного Дома ребенка. Здесь благоустраивали игровые площадки. Чтобы маленьких воспитанников окружала настоящая сказка, павильоны и беседки украсили рисунками. Эскизы мультяшных героев подготовили совместно с художниками местной школы искусств.

Главная задача – вдохновить на создание уюта. Белорусский союз женщин благоустроил игровую площадку в могилёвском Доме ребёнка-4

Алла Богатенко, председатель Могилевской городской организации «Белорусский союз женщин»:
После того, когда мы посетили Дом ребенка, а теперь мы еще дарим этим детям такие прекрасные, замечательные рисунки, это вдвойне очень трогательно, и по-другому не могу сказать.

Главная задача – вдохновить на создание уюта. Белорусский союз женщин благоустроил игровую площадку в могилёвском Доме ребёнка-7

Алла Галушко, председатель Могилевской областной организации «Белорусский союз женщин»:
Мы нашли друзей. Такими друзьями стало объединение «Благо», такими друзьями стали наши городские школы искусств. «Благо» предоставило нам краски, школа искусств помогла художниками.

Главная задача – вдохновить на создание уюта. Белорусский союз женщин благоустроил игровую площадку в могилёвском Доме ребёнка-10

Наталья Александрович, главный врач Могилевского специализированного Дома ребенка:
У нас воспитываются дети от нуля до четырех лет и дети-инвалиды с тяжелыми заболеваниями до семи лет. Кроме этого, под нашей опекой находятся тяжелобольные дети, инвалиды. Мы их амбулаторно наблюдаем на дому и собираем сюда на праздники, на развлечения.

Уже 21 мая участники акции опустят кисточки в краски снова. В планах – украсить детские площадки в городском парке Подниколье.

# Благотворительная акция # общество # Алла Богатенко # Алла Голушко # Наталья Александрович # Фотофакт

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