Новости по тегу #Дмитрий Демидов

В 2026 году за право называться лучшими боролись авторы 477 заявок. Победителями в 30 номинациях стали представители самых разных профессий – от аграриев и врачей до журналистов и творческих деятелей.
Концепция здания – нестандартная: все стилизовано под настоящий город с улицами, домами и игровыми площадками. Сад рассчитан на 190 мест.
Более 1 миллиона 600 тысяч пожилых, 23 дня теплых встреч, сотни охваченных учреждений – и все вокруг заботы о старшем поколении, направление, которое в Беларуси поддерживается на самом высоком уровне.
К главному празднику тружеников сельской нивы планируют отремонтировать более 100 объектов.
Обсуждалась роль депутатского корпуса в реализации задач, поставленных главой государства по наведению порядка и благоустройству территорий.
Благотворительный фонд Алексея Талая, общественные организации, предприятия и просто неравнодушные люди объединились для того, чтобы окружить гостей добротой и заботой.
В 2024 году от северного региона в сенат поступило 565 обращений, что почти на 20 % меньше, чем несколько лет назад.
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