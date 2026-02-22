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Новости по тегу #Дмитрий Демидов

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»
22 февраля 2026 08:02

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»

Современные учебные локации и шкафчики с подогревом – уникальный детский сад «Городок» открылся в Витебске
17 февраля 2026 18:06

Современные учебные локации и шкафчики с подогревом – уникальный детский сад «Городок» открылся в Витебске

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси
23 декабря 2025 18:13

Республиканский благотворительный проект «От всей души» стартовал в Беларуси

Чашники готовятся принять «Дожинки» – рассказываем, как изменился город к празднику
25 августа 2025 06:32

Чашники готовятся принять «Дожинки» – рассказываем, как изменился город к празднику

В Минске прошло расширенное заседание президиума Совета Республики
12 февраля 2025 13:33

В Минске прошло расширенное заседание президиума Совета Республики

Каникулы под мирным небом – семьи из Донбасса проходят оздоровление в санатории под Витебском
06 января 2025 10:55

Каникулы под мирным небом – семьи из Донбасса проходят оздоровление в санатории под Витебском

В Шумилино прошло заседание Президиума Совета Республики по вопросам работы с обращениями граждан
15 ноября 2024 17:16

В Шумилино прошло заседание Президиума Совета Республики по вопросам работы с обращениями граждан

В Совете Республики прошло совместное заседании оргкомитетов по подготовке к XI Форуму регионов
06 июня 2024 18:23

В Совете Республики прошло совместное заседании оргкомитетов по подготовке к XI Форуму регионов

Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире
24 апреля 2024 14:14

Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире

В Витебской области избраны члены Совета Республики
04 апреля 2024 14:07

В Витебской области избраны члены Совета Республики

Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске
27 марта 2024 13:37

Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске

Демидов: эффективная деятельность – это когда люди не жалобы пишут, а выступают с инициативами
24 марта 2024 15:54

Демидов: эффективная деятельность – это когда люди не жалобы пишут, а выступают с инициативами