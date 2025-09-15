Цеховые концерты пройдут в 8 предприятиях Могилёва в преддверии Дня народного единства

В Могилеве в преддверии Дня народного единства стартовал масштабный творческий марафон, который призван напомнить простую истину: сила народа в его общей истории, культуре и, конечно, в труде.

Чтобы ощутить эту мощь, марафон охватит восемь промышленных предприятий города, а после выйдет на улицы.