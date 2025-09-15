Цеховые концерты пройдут в 8 предприятиях Могилёва в преддверии Дня народного единства
В Могилеве в преддверии Дня народного единства стартовал масштабный творческий марафон, который призван напомнить простую истину: сила народа в его общей истории, культуре и, конечно, в труде.
Чтобы ощутить эту мощь, марафон охватит восемь промышленных предприятий города, а после выйдет на улицы.
На первом индустриальном концерте побывала Юлия Мычка.
Обычно в этом цеху под стук металла и сварки создаются вагоны. Но сегодня все иначе. Высокие индустриальные своды наполняет другая музыка – живая и душевная. Ко Дню народного единства сборочный цех Могилевского вагоностроительного завода на час превратился в большую сцену. И акустика, созданная для промышленных мощностей, только на руку артистам. От сердца к сердцу. Дух единства возносит к самому куполу цеха.
Жанна Мартынова, директор Могилевской детской школы искусств № 3 имени М.Н. Солдатова:
Как только звучат первые аккорды и ты видишь, что у тебя звуки дошли уже до сердца. И каждый человек уже воспринял это настроение, оно зажигает.
Репертуар самый разный – от легендарной «Смуглянки» до ритмичной кадрили. Такую яркую и вдохновляющую традицию, как цеховые концерты, стране подарил «Марафон единства». И эта инициатива продолжает шагать по стране.
Программа творческого марафона включает концерты в цехах, а затем праздник выйдет на улицы: для горожан прозвучат любимые песни в живом исполнении. В течение трех дней музыка в Могилеве будет звучать от Театрального сквера до площади Единства.
Подробнее в видео.