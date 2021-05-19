Чтобы каждый ребёнок знал, как поступить в экстренной ситуации. Как обеспечивают безопасность в школах?

Новости Беларуси. В школах, колледжах и детских садах Минской области усилены требования по охране безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В школах, колледжах и детских садах Минской области усилены требования по охране безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В стародорожской 1-й гимназии налажен пропускной режим, на особом контроле и выполнение всех рекомендаций МЧС, проводится и разъяснительная работа со школьниками. Скоро откроется районный центр безопасности.
Подробности в материале Анны Куртасовой.
На обучении в стародорожской 1-й гимназии более полутысячи учеников. К каждому школьнику необходимо особое внимание. Для безопасности детей есть все условия, соблюдаются требования по охране труда.
Анна Куртасова, корреспондент:
Меры безопасности в гимназии на высоком уровне. Полный контроль уже при входе. Есть видеокамера, журнал посещаемости. Посторонним – особое внимание.
В фойе пост охраны. Здесь ведут учет тех, кто заходит и выходит. При необходимости проверяют документы.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, ваше удостоверение?
Для полного контроля установлены видеокамеры – в гимназии их девять, чтобы на виду был каждый метр. Все происходящее фиксируется на специальных мониторах, срок хранения информации – месяц. Скоро установят еще две дополнительные камеры.
Галина Матвеенко, технический работник гимназии № 1:
Если кто-то посторонний приходит, мы сразу спрашиваем к кому, удостоверение личности. Звоним непосредственно руководителю. Если отсутствует – значит, дежурному администратору. В течение дня у нас тут работают все камеры, смотрим. Если где-то что-то какое-то непонятное движение, мы тогда реагируем.
Ежедневно в гимназии дежурят и учителя. Каждое утро педагоги отмечаются в специальном журнале. На переменах их задача – следить за дисциплиной, помочь в конфликтных ситуациях.
Наталья Понамарева, учитель гимназии № 1:
Дежурю на первом этаже, слежу за дисциплиной и порядком на первом этаже, возле спортивного зала и входа в столовую чтобы был порядок.
Пристальное внимание и пожарной безопасности. Во всех помещениях установлены извещатели, их около 300. Есть огнетушители. Все оборудование в исправном состоянии. Предусмотрены и запасные выходы на случай пожара, их больше 10. Также в гимназии проводят внеплановую отработку эвакуаций. А на случай экстренных ситуаций работает тревожная кнопка.
Людмила Талан, заместитель директора гимназии № 1:
Установлена пожарная система в каждом кабинете, в каждом блоке, в каждом коридоре у нас имеются пожарные извещатели, которые срабатывают на задымление.
Светлана Волчецкая, директор гимназии № 1:
В любом помещении сразу поступает сработка. Сработка поступает нам на пульт и на пульт охраны, которая находится в Минске.
Родителей и других посторонних на верхние этажи школы не пускают. Все вопросы с администрацией решаются в специальной переговорной комнате. К слову, многие родители – сотрудники гимназии. Кому как не им знать об уровне безопасности своих детей.
Олеся Александрова:
Я очень довольна организацией безопасности, пропускного режима в нашем учреждении, потому что я сама вижу, как мои дети спокойно себя чувствуют в стенах этого учреждения. У нас здесь есть пожарные извещатели. Пропускной режим – никого постороннего вообще не пустят ни в коем случае.
Кстати, в гимназии уделяют внимание не только пожарной безопасности и строгой пропускной системе. Детей учат самостоятельно заботиться о себе. Например, для маленьких учащихся оборудован интерактивный тренажер с основными правилами поведения в быту, на дороге и воде. А старшие участвуют в познавательных играх. Таким образом узнают много полезного. А скоро в гимназии планируют создать районный центр безопасности, чтобы каждый ребенок знал, как поступить в экстренной ситуации.