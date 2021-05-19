Чтобы каждый ребёнок знал, как поступить в экстренной ситуации. Как обеспечивают безопасность в школах?

Новости Беларуси. В школах, колледжах и детских садах Минской области усилены требования по охране безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В стародорожской 1-й гимназии налажен пропускной режим, на особом контроле и выполнение всех рекомендаций МЧС, проводится и разъяснительная работа со школьниками. Скоро откроется районный центр безопасности. Подробности в материале Анны Куртасовой. На обучении в стародорожской 1-й гимназии более полутысячи учеников. К каждому школьнику необходимо особое внимание. Для безопасности детей есть все условия, соблюдаются требования по охране труда.

Анна Куртасова, корреспондент:

Меры безопасности в гимназии на высоком уровне. Полный контроль уже при входе. Есть видеокамера, журнал посещаемости. Посторонним – особое внимание. В фойе пост охраны. Здесь ведут учет тех, кто заходит и выходит. При необходимости проверяют документы.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, ваше удостоверение?

Для полного контроля установлены видеокамеры – в гимназии их девять, чтобы на виду был каждый метр. Все происходящее фиксируется на специальных мониторах, срок хранения информации – месяц. Скоро установят еще две дополнительные камеры.

Галина Матвеенко, технический работник гимназии № 1:

Если кто-то посторонний приходит, мы сразу спрашиваем к кому, удостоверение личности. Звоним непосредственно руководителю. Если отсутствует – значит, дежурному администратору. В течение дня у нас тут работают все камеры, смотрим. Если где-то что-то какое-то непонятное движение, мы тогда реагируем. Ежедневно в гимназии дежурят и учителя. Каждое утро педагоги отмечаются в специальном журнале. На переменах их задача – следить за дисциплиной, помочь в конфликтных ситуациях.

Наталья Понамарева, учитель гимназии № 1:

Дежурю на первом этаже, слежу за дисциплиной и порядком на первом этаже, возле спортивного зала и входа в столовую чтобы был порядок. Пристальное внимание и пожарной безопасности. Во всех помещениях установлены извещатели, их около 300. Есть огнетушители. Все оборудование в исправном состоянии. Предусмотрены и запасные выходы на случай пожара, их больше 10. Также в гимназии проводят внеплановую отработку эвакуаций. А на случай экстренных ситуаций работает тревожная кнопка.

Людмила Талан, заместитель директора гимназии № 1:

Установлена пожарная система в каждом кабинете, в каждом блоке, в каждом коридоре у нас имеются пожарные извещатели, которые срабатывают на задымление.

Светлана Волчецкая, директор гимназии № 1:

В любом помещении сразу поступает сработка. Сработка поступает нам на пульт и на пульт охраны, которая находится в Минске. Родителей и других посторонних на верхние этажи школы не пускают. Все вопросы с администрацией решаются в специальной переговорной комнате. К слову, многие родители – сотрудники гимназии. Кому как не им знать об уровне безопасности своих детей.