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Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона

15 сентября 2025 17:48
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Ферма без грядок, управление со смартфона и урожай, который можно собирать круглый год. Не что-то из области фантастики, а реальный проект витебчанина Сергея Янкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элла Маркевич заглянула на ферму будущего, чтобы узнать, как удается совмещать традиции и инновации.

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона-2

Сергей Янкин:
Такой лук я буду получать еще до конца октября. Вот такой лучок симпатичный.

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона-4

Мята одна из самых моих любимых культур. Под эту культуру у нас отведено порядка полугектара. Камера запах, конечно, не передаст, но скажу вам честно, аромат у нее просто бомба.

Любовь к земле и к растениям у Сергея Янкина с детства. В 12 лет он вместе с мамой вырастил около 400 клубней лилий. А на их продаже заработал свои первые деньги. Но путь к собственной ферме оказался долгим. Реализовать идею помогла семья. Отец поддержал не только морально, но и материально, отложив даже покупку машины. 

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона-6

Сергей Янкин:
Мы построили с отцом первую теплицу вместе. Помог мне сделать отопление, подключить котел. 

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона-8

С той самой первой теплицы прошло уже больше десяти лет. Сегодня Сергей – хозяин полутора гектаров плодородной земли под Витебском, где выращивает 36 видов культур: от картофеля и огурцов до мяты, базилика и рукколы.

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона-10

Сергей Янкин:
У меня ни кусочка нет свободной земли. Есть куда расти, есть куда развиваться. Пока молодой, надо работать.

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона-12

На его участке гармонично соседствуют традиции, уже проверенные временем, и будущее сельского хозяйства. Привычные всем грядки и уникальная гидропонная установка, собранная из обычных сантехнических труб. 

Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона-14

Сергей Янкин:
Гидропоника – это способ выращивания растений, при котором они выращиваются не в земле стандартным способом, а в воде. Растения питаются за счет разбавленных микроэлементов в составе воды. Корни не гниют за счет того, что вода постоянно циркулирует по трубам, обогащая корни кислородом.

Далее смотрите в видео.

# Фермеры в Беларуси

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