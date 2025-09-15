Ферма будущего – белорус выращивает зелень на воде, а управляет процессом с телефона

Ферма без грядок, управление со смартфона и урожай, который можно собирать круглый год. Не что-то из области фантастики, а реальный проект витебчанина Сергея Янкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Янкин: Такой лук я буду получать еще до конца октября. Вот такой лучок симпатичный.

Мята – одна из самых моих любимых культур. Под эту культуру у нас отведено порядка полугектара. Камера запах, конечно, не передаст, но скажу вам честно, аромат у нее просто бомба.

Любовь к земле и к растениям у Сергея Янкина с детства. В 12 лет он вместе с мамой вырастил около 400 клубней лилий. А на их продаже заработал свои первые деньги. Но путь к собственной ферме оказался долгим. Реализовать идею помогла семья. Отец поддержал не только морально, но и материально, отложив даже покупку машины.