«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио»

Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт.

Екатерина Забенько, ведущая:

Слабеют наши оппоненты, особенно видя, как мы объединяемся, в том числе благодаря и Дню народного единства, и акциям, которые проходят. Вот «Марафон единства» – часто «Беларусь адзiная» и «Марафон единства» сравнивают. Потому что тоже было большое количество городов. Как принимали?