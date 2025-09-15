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«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио»

15 сентября 2025 18:10
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Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт.

Екатерина Забенько, ведущая:
Слабеют наши оппоненты, особенно видя, как мы объединяемся, в том числе благодаря и Дню народного единства, и акциям, которые проходят. Вот «Марафон единства» – часто «Беларусь адзiная» и «Марафон единства» сравнивают. Потому что тоже было большое количество городов. Как принимали?

«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио»-2

Вадим Шепет, телерадиоведущий, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:
Расскажу сразу о «Марафоне единства». Действительно я принимал участие в знаковых встречах, как модератор. Мы объездили 17 городов, по-моему. Я принимал участие именно в таком количестве площадок. Мне кажется, что «Марафон единства» задал такую высокую планку. В принципе, и Президент об этом говорил, что такого уровня мероприятия в нашей стране еще не было.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # День народного единства # Вадим Шепет

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