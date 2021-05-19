Сергей Сивец: инициатива единого дня голосования достаточно широко обсуждается в научном сообществе

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сам по себе единый день голосования – это не новация, присущая только нашей стране. Это уже давно зарекомендовавший себя в избирательном процессе определенный элемент, определенный институт, который позволяет провести выборы в представительные органы власти. Особенно если эти представительные органы власти тождественны, равнозначны с точки зрения выполнения своих функций, в том числе и законодательных функций, а так же когда совпадает срок полномочий депутатов представительных органов власти. То есть все то, что есть на сегодня и применительно к парламенту Республики Беларусь и к местным Советам депутатов.

Эта инициатива достаточно широко обсуждается в научном сообществе. Я думаю, что если вы ознакомитесь с рядом диссертационных исследований и научных трудов, касающихся избирательного процесса, то вы не найдете аргументов против введения единого дня голосования.