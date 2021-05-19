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Сергей Сивец: инициатива единого дня голосования достаточно широко обсуждается в научном сообществе

19 мая 2021 22:14
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Новости Беларуси. 19 мая парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец: инициатива единого дня голосования достаточно широко обсуждается в научном сообществе-1

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сам по себе единый день голосования – это не новация, присущая только нашей стране. Это уже давно зарекомендовавший себя в избирательном процессе определенный элемент, определенный институт, который позволяет провести выборы в представительные органы власти. Особенно если эти представительные органы власти тождественны, равнозначны с точки зрения выполнения своих функций, в том числе и законодательных функций, а так же когда совпадает срок полномочий депутатов представительных органов власти. То есть все то, что есть на сегодня и применительно к парламенту Республики Беларусь и к местным Советам депутатов.

Практически революционная новация. Что белорусские депутаты говорят о едином дне голосования?

Эта инициатива достаточно широко обсуждается в научном сообществе. Я думаю, что если вы ознакомитесь с рядом диссертационных исследований и научных трудов, касающихся избирательного процесса, то вы не найдете аргументов против введения единого дня голосования.

# Парламент Беларуси # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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