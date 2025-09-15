Инновации в производстве – холдинг «Белкоммунмаш» анонсировал новые разработки

Промышленность – драйвер экономического роста Беларуси. Отрасль обеспечивает основную долю экспорта и каждый год география стран поставок только расширяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из ведущих предприятий отрасли – холдинг «Белкоммунмаш». Троллейбусы, электробусы, трамваи – техника востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. Наш электротранспорт можно встретить в странах СНГ. На территории России создано несколько совместных предприятий: такая межгосударственная кооперация промышленных предприятий позволяет гарантировать многолетний портфель заказов. На что делает ставку предприятие сегодня и какие планы на электротранспорт в Беларуси?

250 единиц техники в год – флагман белорусской промышленности холдинг «Белкоммунмаш» продолжает наращивать мощности. Наш отечественный электротранспорт поставлен в порядка 90 городов 15 стран мира. И каждый год предприятие находит новые рынки сбыта. В 2025 году технику закупил Казахстан. География стран расширяется, появляются и новые возможности.

Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора по производству предприятия «БКМ Холдинг»:

В этом году, так сложилось, мы к нашему портфелю, традиционно экспортному, добавили еще и белорусские проекты. Это и Минск, и Гродно, и Витебск. Но наш приоритет – это экспорт, поэтому на конвейере можно увидеть и Краснодар, и Барнаул, и Новосибирск, и Казахстан.

Крупное предприятие с полным и замкнутым циклом производства продолжает масштабную модернизацию. Здесь изготавливают все, что нужно для техники: от компоновки всех узлов до выпуска уже готовой продукции.

Влада Родовская, корреспондент:

Ставка – на модернизацию. Недавно на предприятии запустили современный станок лазерной резки труб. Если раньше на похожем оборудовании, чтобы отрезать нужный фрагмент металла, требовалось не менее получаса, то сейчас умная машина справляется за минуту. Основные команды задаются через этот пульт управления, а значит, ручной труд минимизирован. Установка нового оборудования взамен устаревшего, ремонт помещений и открытие новых участков, например, цеха полимерного покрытия. Недавно на предприятии запустили полный цикл покраски. И все в одном помещении. Акцент предприятие делает на роботизации процесса.