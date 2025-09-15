Политическая перспектива – что получает Беларусь от сделки с американцами? Учёный назвал главное

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

Во-первых, когда по ним ударила ликвидация USAID так называемая, которая финансировала нашу оппозицию. И звонок Трампа нашему Президенту. Это показало то, что нет никакой изоляции в Беларуси. Это на таком уровне и такие переговоры, и постоянно спецпредставители Трампа в Беларуси и так далее. Это показывает, что диалог налаживается и диалог будет продолжаться.

Но с другой стороны, я бы здесь не стал слепо верить в эту якобы дружбу, потому что все-таки в США много зависит от действующей администрации. Трамп заявил, что на следующий срок он не пойдет. И кто дальше придет к власти в США и какие будут у них политические взгляды, какие у них будут устремления в отношениях с Беларусью – это хороший вопрос. Если мы сегодня успеем нормализовать вот эти отношения, которые испортили две предыдущие администрации Белого дома, это будет прекрасно.

Но опять же, мы должны в первую очередь думать и не слепо верить тем заявлениям, которые делает Белый дом, тем обещаниям, которые дает Трамп. Наш Президент поступил гениально, отправив этих заключенных в Европейский союз. Пусть они их содержат, пусть они их обеспечивают. Никто не говорит, что те, кого туда выслали, они будут работать. Они будут жить за деньги Евросоюза.