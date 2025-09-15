В Минске поздравили женщин, родивших детей в День города

Теплые слова сегодня звучали в том числе в адрес пациенток 1-й городской клинической больницы. 13 сентября здесь появились на свет четыре ребенка – девочка и три мальчика. Счастливых мам поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Все женщины получили цветы и подарки. Отметим, в день рождения столицы в учреждениях здравоохранения родились 47 малышей. 26 женщин стали мамами во второй раз и более.

«Здравствуй, минчанин!» – в столице поздравляют женщин, родивших в День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Из этих 26 две мамы стали матерью пятого ребенка в своей семье, поэтому у нас на настоящий момент в День города так случилось: 5 плюс 5 – 10. Мне бы очень хотелось, чтобы в Минске все было на десятку, и здравоохранение сделает все, что только возможно для этого.

Елизавета Дроневич:

Я очень рада, что первый мой малыш родился в 1-м роддоме. Очень благодарна бригаде, которая принимала мои роды, которая от А до Я была со мной, все время меня поддерживала, не давали расслабиться, вовремя подходили, помогали, обезболивали. За вторым и третьим точно только в 1-й роддом.

Акция «Здравствуй, минчанин!» – уже добрая традиция. Вниманием и заботой мам и их малышей организаторы проекта окружают 16 лет подряд.