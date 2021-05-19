Игорь Петришенко о пенсионном страховании: «Появится у человека стимул: я свои 3%, и государство даст»

Новости Беларуси. Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко во время совместного заседания обеих палат парламента.

В центре внимания – качество образования, поддержка многодетных семей и ряд других вопросов. Шла речь о вакцинации и о работе медицинской сферы в целом. В здравоохранении в ближайшие пять лет одна из важных задач – обеспечить доступность качественной медицинской помощи в регионах, а также решить кадровые вопросы. Отметим, что во время заседания у депутатов была возможность задать вопросы, касающиеся не только социальной тематики. Продолжит Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Тем для обсуждения у парламентариев двух палат было сегодня достаточно много. По большей части говорили о социальных вопросах, поддержке многодетных, росте зарплат и пенсий, строительстве жилья. Поднималась тема и кадрового вопроса, нехватки специалистов как в целом по стране, так и в конкретных учреждениях. Говорили сегодня и о глобальном – о жизни в условиях санкций и давления, а также о воспитании патриотизма среди белорусов, что сегодня особо актуально.

Доклад на совместном заседании обеих палат парламента Игорь Петришенко начал с главного тезиса этой встречи – правительством обеспечена стабильная работа социальной сферы. Не это ли главное? Ведь речь о нашей с вами жизни. Да, никто не скрывает: пробелы есть. Об этом сегодня и говорят, чтобы вместе решить накопившиеся проблемы. Задача 2021 года – не допустить снижения уровня того, чего уже достигли. И здесь приложить все усилия должны парламентарии: слушать и слышать о проблемах, и не менее важное – вовремя их решать.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В рамках выполнения стоящих перед социальным блоком правительства задач основные усилия сконцентрированы на достижении доведенных показателей социально-экономического развития, безусловного обеспечения наших стратегических приоритетов, направленных на укрепление человеческого капитала. Целевой ориентир проводимой государственной политики остается неизменным и направленным на обеспечение всем гражданам страны достойного уровня и качества жизни.

Нас должно становится намного больше – одна из главных стратегий демографической политики государства с населением почти в 9,5 миллиона человек. Чтобы нас становилось все больше и больше, со стороны государства – максимум усилий. И главный винтик в этом направлении – поддержка. В стране работают различные инструменты. Квартирный вопрос во многих семьях в числе, скажем прямо, ключевых. Особенно в многодетных. За прошедшие пять лет свои условия улучшили почти 34 тысячи многодетных семей. В работе не первый год и семейный капитал. Есть вероятность, что его использование расширят.

Игорь Петришенко:

Первоначально программа была только с 18 лет, а до этого мы разрешили его использовать на получение образования, на лечение – это те животрепещущие проблемы, которые есть, и государство готово в этой части подставить, как говорят, плечо. Что касается других направлений – приобретение автомобилей, ремонты – это такие аспекты, инвестиционная составляющая семейного капитала тогда немножко девальвируется. Поэтому мы в этой части все темы внимательно смотрим, но, тем не менее, на данном этапе мы будем двигаться в этом аспекте поэтапно.

Тема здоровья – одна из важных. К сожалению, COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты. И сколько еще мир будет жить в этих условиях, неизвестно. Созданием вакцины плотно занимаются многие государства. Идут разработки десятков потенциальных прививок. Ведь проверенные временем вакцины специалисты называют одним из важнейших достижений медицины. По данным ВОЗ, разработанные препараты каждый год спасают миллионы людей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний. Своей вакциной занимаемся и мы. Это элемент национальной безопасности. А еще это опыт для наших ученых и медиков. Ведь смотрите, как меняется мир, и что будет через 10-20 лет, никто не знает. И наработанная база может еще пригодиться. Игорь Петришенко про поставку и выпуск российской вакцины: «К осени мы планируем создать предприятие полного цикла»

Отдельно Игорь Петришенко остановился на вопросе пенсий. В 2021 году стоит задача довести уровень средней выплаты по возрасту до 40 % от средней зарплаты работника. В 2020 году на эти цели было потрачено свыше 13 миллиардов рублей. Это более 9 % ВВП. А еще в планах проект добровольного пенсионного страхования.

Игорь Петришенко:

Условно говоря, если гражданин готов будет выделять 2 % или 3 % собственного дохода и класть в накопительный соответствующий счет, то и государство в лице нанимателя – там, у кого он работает на предприятии – готово будет там в таких же размерах пропорциональных – 2 % или 3 % – направлять эти средства с 28-процентного фонда соцзащиты, куда они направляют соответствующие суммы. И поэтому появится у человека стимул: я свои 3 %, и государство даст. Поэтому люди начнут, особенно молодежь, задумываться над тем, чтобы обеспечить необходимую финансовую подушку безопасности. Игорь Карпенко: «Ни министр образования, ни учитель школы не может за шкирку притянуть и посадить за парту учиться»

О глобальном – международном давлении и санкциях – 19 мая тоже говорили. Беларусь стала объектом неприкрытой агрессии. Страна превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых неравнодушных в своих странах хватает проблем.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы прекрасно понимаем, что давление, которое сейчас есть на нашу страну, не слабеет – санкционное и другое. Направлено оно вовсе не на то, чтобы обеспечить у нас тут демократию и свободу, а исключительно свои геополитические интересы и экономические. Например, когда сейчас Литва ездит по Киеву и умоляет Украину присоединиться к санкциям в отношении Беларуси, все это направлено на одно: вытеснить белорусские товары, вытеснить белорусские услуги, вытеснить белорусские производства с украинского рынка. Вопрос такой: готово ли правительство к этому сейчас, понимаете ли вы? Я знаю, что понимаете, но люди ждут ответ. Что в этих условиях нам придется работать не один год.

Игорь Петришенко:

Чем сильнее будут давить, тем сила наша будет в том числе сильнее с точки зрения концентрации и выработки соответствующих мер. Поэтому, поверьте, все те вопросы, которые принимаются, на упреждение анализируются, вырабатывается комплекс соответствующих мер реагирования. В том числе в отношении соседних стран и тех, которые присоединись, для того, чтобы мы, страна с открытой экономикой, экспортный потенциал наш не был уязвлен. С точки зрения того, чтобы валюта поступала в страну и наши товары продавались на внешних рынках. Поэтому эти меры есть. Более того, мы соответствующие меры и подходы инициировали для обсуждения в рамках Евразийского экономического союза по совместному реагированию на те или иные нападки. Не только на Республику Беларусь, но и на другие страны Евразийского экономического союза.