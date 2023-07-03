«Идём в Европу». Почему Беларуси нужна интеграция с Россией и что произойдёт без неё?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

Такой момент: Президент выбрал путь, мы выбрали путь. Заметьте, за который нас постоянно критикуют. Значит, дружим со всеми – не нравится, договариваемся, выстраиваем экономические отношения – не нравится. В COVID поступили не так, как все, – не нравится. У меня возникает вопрос: а кто сказал, что мы вообще должны кому-то нравится, кроме самих себя, граждан страны, которые живут на этой территории? Очень часто, когда говорят о независимости Беларуси, первый контраргумент – нахлебница России, полностью от нее зависима. И что если бы не Россия, все знают, что было бы.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Не совсем корректно, даже более того, неправильный подход, потому что я, когда шла к вам на передачу, посмотрела, вот только появилось, можете посмотреть, у меня по спутнику идет в мобильник информация, мы продаем больше, чем покупаем у России на 10 %. Это говорит о чем? Первое – мы сохранили свою промышленность, давайте теперь представим, что было бы, если бы у нас не было нашего машиностроения, электроники, пусть кто-то посмеется, скажет, что она несовершенная. Алена Сырова:

В общем-то, не только с нами что бы было. Ирина Новикова:

Да, но она работает. Поэтому то, что мы сохранили, я хочу сказать больше, немного отойдем, шаг в сторону. Часто когда я работаю со студентами, некоторые говорят: а зачем нам интегрироваться с Россией? Я говорю, хорошо, не вопрос. Идем в Европу. Первое – трактор им нужен? Нет – 28 тракторостроительных компаний оперируют в Европе. МАЗ нужен? Нет – Volvo поставляет свои автомобили, такие же автобусы. 50 % валового продукта, мы открытая экономика, мы за свои пределы отдаем, то есть мы потребляем только 50 %, а 50 – продаем. Отрезайте сразу 50 %, а это что? Это рабочие места. Это значит безработица какая будет? Грубо говоря, мы умножаем безработицу где-то на процентов 50. Так это еще в лучшем случае. Вы представляете, что будет, если безработица будет 10 %? Это нестабильная страна. И кто в эту страну будет вкладывать, то есть будет ли приходить инвестор, будет ли вкладывать? Будет ли та Россия вкладывать? Дальше, когда говорят про Россию, что мы зависимы от России. А давайте задумаемся, почему с Россией сейчас борются 50 стран, прежде всего речь идет о том, что стремятся получить эти ресурсы. А мы, сотрудничая с Россией, получаем эти ресурсы.