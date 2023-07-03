«Идём в Европу». Почему Беларуси нужна интеграция с Россией и что произойдёт без неё?
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Такой момент: Президент выбрал путь, мы выбрали путь. Заметьте, за который нас постоянно критикуют. Значит, дружим со всеми – не нравится, договариваемся, выстраиваем экономические отношения – не нравится. В COVID поступили не так, как все, – не нравится. У меня возникает вопрос: а кто сказал, что мы вообще должны кому-то нравится, кроме самих себя, граждан страны, которые живут на этой территории? Очень часто, когда говорят о независимости Беларуси, первый контраргумент – нахлебница России, полностью от нее зависима. И что если бы не Россия, все знают, что было бы.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Не совсем корректно, даже более того, неправильный подход, потому что я, когда шла к вам на передачу, посмотрела, вот только появилось, можете посмотреть, у меня по спутнику идет в мобильник информация, мы продаем больше, чем покупаем у России на 10 %. Это говорит о чем? Первое – мы сохранили свою промышленность, давайте теперь представим, что было бы, если бы у нас не было нашего машиностроения, электроники, пусть кто-то посмеется, скажет, что она несовершенная.
Алена Сырова:
В общем-то, не только с нами что бы было.
Ирина Новикова:
Да, но она работает. Поэтому то, что мы сохранили, я хочу сказать больше, немного отойдем, шаг в сторону. Часто когда я работаю со студентами, некоторые говорят: а зачем нам интегрироваться с Россией? Я говорю, хорошо, не вопрос. Идем в Европу. Первое – трактор им нужен? Нет – 28 тракторостроительных компаний оперируют в Европе. МАЗ нужен? Нет – Volvo поставляет свои автомобили, такие же автобусы. 50 % валового продукта, мы открытая экономика, мы за свои пределы отдаем, то есть мы потребляем только 50 %, а 50 – продаем. Отрезайте сразу 50 %, а это что? Это рабочие места. Это значит безработица какая будет? Грубо говоря, мы умножаем безработицу где-то на процентов 50. Так это еще в лучшем случае. Вы представляете, что будет, если безработица будет 10 %? Это нестабильная страна. И кто в эту страну будет вкладывать, то есть будет ли приходить инвестор, будет ли вкладывать? Будет ли та Россия вкладывать? Дальше, когда говорят про Россию, что мы зависимы от России. А давайте задумаемся, почему с Россией сейчас борются 50 стран, прежде всего речь идет о том, что стремятся получить эти ресурсы. А мы, сотрудничая с Россией, получаем эти ресурсы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Начиная, наверное, с 1991 года нам вдалбливали в голову, что как раз таки экономика – это не та сфера, где принято быть независимыми. Потому что всемирная паутина МВФ, Всемирного банка, ВТО, они все опутаны. И, собственно говоря, зачем нам вся эта история. Вот закрыли трактор привезут нам трактор и оттуда. Зачем? Мы этих людей всех в айтишники переформатируем, они будут работать. Так вот, правда ли в экономике легко быть независимым? Я сегодня тоже утром готовился к программе, смотрел: сравнение того, как страны зависят от МВФ. Вот если вы имеете, например, ипотеку и теряете работу, то, понятное дело, что в ипотеку, имея работу, вы себе на хлеб не заработаете, вы все отдадите на ипотеку. А не имея ипотеку, точно на хлеб будете зарабатывать. Так МВФ – та же самая история? А мы в экономике можем быть независимы?
Ирина Новикова:
Дело в том, что в экономике нужно иметь точно так же, как мы говорили о том, что за период, начиная с 1990-го, мы прежде всего заговорили о продовольственной безопасности.
Кирилл Казаков:
Да, есть-то хотелось.
Ирина Новикова:
Точно так же должна иметь место безопасность экономическая. То есть какая-то критическая инфраструктура, отрасли должны существовать. Смотрите, Россия, о чем вы и говорили, она пошла фактически этим путем. Как говорил Медведев, когда был президентом Российской Федерации: мы все купим. И видите, что случилось? И хорошо, что мы здесь оказались, подставили свое плечо, как бы ни смеялись.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Единственный подшипниковый завод – минский, и больше их нет. Можно что угодно говорить об электронике, но наш «Интеграл» пашет. И без него была бы проблема.
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