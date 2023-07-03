«В тяжёлые времена рождаются сильные личности». Как изменилась Беларусь с 1990-х?
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, что, я сегодня даже когда работала возле Кургана Славы, со многими людьми встречаешься из года в год в одном и том же месте. Спрашиваешь плюс-минус об одном и том же. Я себя поймала на мысли: мы празднуем очередной День Независимости. Но кажется, что он особенный, он не похож на другой, потому что страна меняется. Мы, возможно, сами себя еще узнаем и какие-то грани в себе открываем. Разделяете ли вы мою такую позицию и как, на ваш взгляд, за этот год наша страна изменилась?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Знаете, начну со второго вопроса. Я думаю, что наша страна не сильно изменилась за этот год. По первому вопросу полностью разделяю с вами ваше мнение по той простой причине, что я считаю, что в тяжелые времена рождаются сильные личности. И нам, всем здесь присутствующим, подавляющему большинству, довелось прожить 90-е годы, 80-е, когда был распад великой державы, когда каждое государство для себя определяло, как оно будет развиваться, как оно будет жить. Мы видим, как развалились социалистические республики, одни пошли по европейскому пути сразу, другие всю жизнь хотят пойти по этому европейскому пути.
Алена Сырова:
Да не берут.
Дмитрий Шевцов:
Да. Их пробуют, хвалят, а не берут. И вот ситуация такая: Республика Беларусь, да, мы можем себя хвалить. 30 лет уже доказывают, что мы пошли по своему пути. А знаете почему? Я провожу аналогию, вы не зря спросили о независимости (это liberty, independent). Знаете, есть такое высказывание по поводу определения свободы. Есть свобода двух видов. Свобода только что освободившегося раба – что хочу, то и делаю. И часть республик и рвануло. И есть свобода истинно свободного человека – чего не хочу, того не делаю. И мы, как бы ни гнобили нашу республику, как бы ни гнобили Президента, он выбрал свой путь, начал выстраивать продовольственную безопасность, нормальные многополярные отношения. Я не понимаю, почему «вот, сейчас многополярное – надо уходить». Наоборот, хорошо.
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