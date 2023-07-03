«В тяжёлые времена рождаются сильные личности». Как изменилась Беларусь с 1990-х?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, что, я сегодня даже когда работала возле Кургана Славы, со многими людьми встречаешься из года в год в одном и том же месте. Спрашиваешь плюс-минус об одном и том же. Я себя поймала на мысли: мы празднуем очередной День Независимости. Но кажется, что он особенный, он не похож на другой, потому что страна меняется. Мы, возможно, сами себя еще узнаем и какие-то грани в себе открываем. Разделяете ли вы мою такую позицию и как, на ваш взгляд, за этот год наша страна изменилась?