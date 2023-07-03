Топовое событие в мире спорта. Почему стоит посетить II Игры стран СНГ?

Беларусь готовится принять II Игры стран СНГ. О самом спортивном форуме, о белорусских спортсмена поговорили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с Михаилом Прокопенко, начальником управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Как проходит подготовка к II Играм стран СНГ? Ольга Бурлакова, ведущая:

Пока спортсмены еще только готовятся стартовать, вы уже на финишной прямой. Скажите, как проходит подготовка к Играм? Сколько в этом году участников ожидается?

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Уже очень активная фаза подготовки к Играм. Недавно провели тестовые соревнования по видам спорта, проверили нашу готовность, спортивные объекты посмотрели, как они функционируют в боевой ситуации. Наши спортсмены выступали. Также наблюдаем за ними. Практически все команды уже сформированы по 20 видам спорта. Мы ожидаем атлетов из 18 стран. Понятно, что эта цифра может измениться, потому что процесс заявок еще немного будет продолжаться. Как только мы подведем эту финишную черту, сможем озвучить, сколько конкретно и окончательно имеем на выходе стран-участниц. Что касается нашей делегации, наша делегация активно готовится, мы очень рассчитываем на их успешное выступление. Юрий Царев, ведущий:

Что касается белорусов, на кого вы делаете основные ставки и возлагаете особые ожидания? Михаил Прокопенко:

У нас есть очень перспективные во всех видах спорта атлеты. Не хотелось бы кого-то конкретно выделять, но рассчитываем на медалеемкие виды спорта – плавание, легкую атлетику, тяжелую атлетику, спортивную борьбу и другие. Как можно оценить спортивную инфраструктуру городов Беларуси в целом? Ольга Бурлакова:

Все площадки, которые примут в этом году спортсменов, уже в полной боевой готовности. Надо сказать, что в этом году Игры выйдут за пределы столицы, 11 региональных городов станут эпицентром спортивных состязаний, точкой притяжения для всех спортивных фанатов. Как вы можете оценить спортивную инфраструктуру городов Беларуси в целом? Михаил Прокопенко:

У нас великолепная спортивная инфраструктура, которая по всей стране. Этому может быть подтверждение, кто был в Бресте, могли лицезреть, насколько прекрасно развито там спортивная инфраструктура, в Жлобине и других городах. Я могу называть бесконечное количество наших прекрасных городов Беларуси, где у нас замечательная спортивная инфраструктура. Самое важное то, что в этих городах жители смогут прикоснуться к замечательному мультиспортивному празднику. Какие виды спорта в нашей стране развиваются наиболее интенсивно?

Юрий Царев:

Какие виды спорта в нашей стране развиваются наиболее интенсивно? Михаил Прокопенко:

У нас великолепные традиции и по летним, и по зимним видам спорта. Летние делятся, как и зимние, на олимпийские и не олимпийские. И как-то не хотелось бы опять же заострять внимание на каком-то одном виде спорта или перечислять несколько. У нас определены приоритетные виды спорта. На них выделяется большая часть финансовых средств из бюджета. И мы стараемся поддерживать их. Никогда не забываем и про те виды спорта, которые не охвачены этим количеством приоритетных видов. Ольга Бурлакова:

Интересно узнать ваше мнение. Спортсменами рождаются или становятся? Если дело все-таки в талантливом тренере, то как вы оцените тренерскую школу в Беларуси? Михаил Прокопенко:

Спортсменами нужно рождаться, потому что это характер. Слабаки не побеждают, это могут быть только исключения из правил. У нас великолепная тренерская школа, но никогда не надо почивать на лаврах. Когда происходит какой-то медальный успех, мы видим красивую обложку, красивый результат, пьедестал, медаль. А ведь за ней стоит огромная работа. Огромная работа не только спортсмена, очень важна часть тренера. Тренеры наши очень талантливые, амбициозные. Подрастает и молодое поколение тренеров. Вы видите, какие у нас прекрасные результаты в батуте. Два олимпийских цикла подряд у нас олимпийское золото. Это великолепная история. Мы знаем традиции и в гребле, и в других видах спорта, они есть, но нужно развиваться. Если мы будем идти вперед в ногу со временем и обращать внимание на работу тренерских кадров, на повышение квалификации, на вовлечение их в саморазвитие. Я уверен, что у нас спортивные традиции будут продолжаться, развиваться, будет прекрасный результат. Юрий Царев:

Какая победа белорусских спортсменов вам наиболее близка? Или вы всегда болеете за всех одинаково?

Михаил Прокопенко:

Я в прошлом был спортсменом. Прекрасно помню это ощущение, когда ты стоишь на верхней ступеньке пьедестала, развивается твой флаг, звучит государственный гимн, это незабываемо. Любая победа дорога. Она дорога тем людям, которые ковали эту медаль. Мы затронули сегодня и спортсменов, и тренеров. Но надо помнить, что помимо этих людей в процесс подготовки вовлечены много людей, которые помогают обслуживать эти великолепные спортивные комплексы. Которые помогают нам перемещаться из места тренировочного объекта в место гостиницы и другую логистику обеспечивают. Надо понимать, что вес любой победы огромен и бесценен. Хотелось бы пожелать нашим ребятам в преддверии Игр побольше побед, медалей, чтобы они чаще радовали нас, стоя на верхней ступеньке пьедестала, чтобы звучал наш гимн. Какими первенствами порадуют в ближайшем будущем болельщиков помимо Игр стран СНГ? Ольга Бурлакова:

Хочется сказать, что «Минск-Арена», возле которой мы сейчас стоим, является четвертой по вместимости зрителей площадкой в Европе. Наши болельщики самые культурные в мире. Какими первенствами порадуете в ближайшем будущем болельщиков помимо Игр стран СНГ? Михаил Прокопенко:

У нас очень много различных мероприятий проходит ежедневно. Фактически чемпионаты, первенства проходят каждый день на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы наш зритель немного даже соскучился и сконцентрировал свое внимание на Игры стран СНГ, потому что это будет незабываемое событие. Такие мероприятия крайне редко проходят. Вы помните какой успех был, когда мы проводили II Европейские игры, как понравилось нашему зрителю и всем проезжим гостям наша гостеприимная, прекрасная Беларусь. Пускай немного наши зрители соскучатся по топовым соревнованиям. Белорусы за ЗОЖ? Юрий Царев:

У нас есть целые спортивные мероприятия, которые привлекают внимание не только белорусов, но и всех тех, кто любит спорт во всем мире. Например, Минский полумарафон, он давно стал визитной карточкой нашей страны, даже получил Серебряный ярлык Всемирной легкоатлетической ассоциации. Белорусы за ЗОЖ?