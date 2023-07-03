Сало вместо конфет и букета. Романтичная история знакомства двух разведчиков в годы войны

Виктор Пекарский, заслуженный работник МВД СССР:

3 июля – это знаковый праздник для всего белорусского народа и, самое главное, для моей семьи. Так получилось, что мои родители освобождали Минск, участвовали в боевых действиях.

Отец нашего героя, Константин Алексеевич Пекарский, под псевдонимом Пантелеев, рискуя собственной жизнью, боролся с немецкими диверсантами. В 1940-м 24-летнего юношу призвали на работу в НКВД в секретную службу разведки. Начало войны будущий герой встретил в Барановичах. Виктор Пекарский:

Прошли через Минск, но Минск уже горел, и они двинулись в сторону Могилева. А потом его как специалиста-разведчика (это 1941 год) послали в тыл к немцам в район Борисова. И он занимался там выполнением определенных заданий: или проследить за каким-то человеком, или найти какие-то документы или кого-то подстраховать. Найти реально, кто чем где занимался, нигде не найдешь. Как они погибали и где, очень трудно сказать. Отец когда-то мне сказал: ты знаешь, когда захватывали отдел гестапо, в подвале находили десятка два радиостанций наших, еще не распечатанных. То есть наши радисты попадали в плен, их убивали, а радиостанции так и находись нераспечатанными. Война была страшная.

Сражалась с захватчиками и мама Виктора Константиновича, Анна Федоровна Горбатенко. Комсомолка, активистка с 15 лет трудилась на витебской фабрике «Знамя индустриализации», а после девушку пригласили в столицу, где она попала в ряды сотрудников секретной службы.

Виктор Пекарский:

Войну она встретила трудно и печально. Жила на улице Революционной, у них там было общежитие. Срочно позвонили по телефону: тревога, срочно всем прибыть на работу. Как и любая девушка, она схватила сумочку, лето, тепло, босоножки обула и побежала. Когда отпустили, хотела сходить домой. Пришла, а на месте дома большая яма. Две разные истории, две жизни, две судьбы. Несмотря на жестокие испытания, в душе солдат всегда оставалось место для любви. Однажды после выполнения очередной боевой задачи молодые разведчики Аня и Костя встретились на секретном аэродроме в Подмосковье.

Виктор Пекарский:

Один из диверсантов, который прилетел из-за линии фронта, привез с собой кусок сала. А в это время отец заметил, за соседним столиком сидели две девушки. И он говорит своему другу: ты отрежь мне мое, я пойду угощу девушек. Отец назвал свой псевдоним, а мама назвала себя Грушевская. И уже в 1944 году, когда началась операция «Багратион», отец и мама встретились, они уже друг друга знали. Назвали свои настоящие фамилии.

Как только в Минске открылся первый ЗАГС, они официально стали мужем и женой. А через год, в мае 1945-го, когда страна праздновала Победу над фашистской Германией, у них родился первенец, сын Виктор. Память о родителях навсегда осталась в сердце и сохранилась в наградах.