Хренин: с колёс внедряем и проводим на практике, учим свои войска, готовясь к обороне государства

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой» (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.
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Таким образом завершился обстоятельный разговор с журналистами. И глава государства остался на тет-а-тет с военным руководством страны. Министр обороны чуть позже поделился своими наблюдениями и итогами визита.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Исходя из тех форм и способов ведения боевых действий, которые происходят, к сожалению, и в соседних с нами странах, как мы будем действовать для ведения обороны и защиты своей страны. Естественно, на сегодня эти формы и способы настолько быстро меняются, поэтому мы ни в коем случае не сидим на месте, постоянно изучаем их. И не просто думаем, как их внести, а уже с колес внедряем и проводим на практике, учим свои войска тому, чему необходимо, готовясь к обороне государства. Из того, что здесь сегодня показано, это все находится что на вооружении, что на подопытной эксплуатации в Вооруженных Силах. Мы в тесном работаем взаимодействии с нашим военно-промышленным комплексом. Им доводим те требования и задачи. И знаете, они уже тоже научились работать с колес, внедряя, разрабатывая те новые средства, которые нам нужны.
А Президент в свою очередь закончил визит с того, с чего начал – вопросов земных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у тебя кукурузы на зерно осталось?
– У меня осталось сейчас 50 %. Это быстрее на полторы недели, чем в прошлом году. Урожайность есть, уже есть 1 180 тонн. 320 минимум. В прошлом было 270.
И, на самом деле, это вообще главный сигнал и посыл. У белорусского государства нет навязчивой идеи повоевать и бросить все силы на милитаризацию. Мы свои приоритеты и ориентиры не меняли, в отличие от подвижных соседей. Мир и созидание. На каждом метре нашей земли.
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