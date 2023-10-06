«Вековая традиция». Без чего невозможно представить поездку в поезде?

Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бессменная ароматная традиция для поездов – это чай из граненого стакана с увесистым металлическим подстаканником. Мне просто кажется, без подстаканника не считается. В чашках вообще не предлагать. Я помню из детства, что вкус чая в поезде какой-то особенный. Я даже помню эти чаны, он там то ли настаивается, то ли варится. Елена, вы улыбаетесь. Вы знаете какой-то секрет?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Это было очень давно.

Наталья Надольская:

Наверное, сейчас в пакетиках одноразовых?

Елена, что с чаем, едой? Что едят пассажиры в дороге?