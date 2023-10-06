«Вековая традиция». Без чего невозможно представить поездку в поезде?
Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бессменная ароматная традиция для поездов – это чай из граненого стакана с увесистым металлическим подстаканником. Мне просто кажется, без подстаканника не считается. В чашках вообще не предлагать. Я помню из детства, что вкус чая в поезде какой-то особенный. Я даже помню эти чаны, он там то ли настаивается, то ли варится. Елена, вы улыбаетесь. Вы знаете какой-то секрет?
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Это было очень давно.
Наталья Надольская:
Наверное, сейчас в пакетиках одноразовых?
Елена, что с чаем, едой? Что едят пассажиры в дороге?
Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона Минского вагонного участка Минского отделения Белорусской железной дороги:
По поводу курицы – это уже отошло на второй план.
Наталья Надольская:
Как и чай из чана?
Елена Якушенко:
Нет, кстати, по поводу чая отдельно поговорим. По поводу курицы – отошла на второй план, потому что сейчас чаще всего пассажиры используют фастфуд. Это самое первое, что пользуется спросом. Чай в подстаканнике обязательно берет пассажир, даже тот, который говорит: «Я ничего не хочу, но чай обязательно возьму». Потому что это, мне кажется, уже вековая традиция, он действительно вкусный.
Наталья Надольская:
Атрибут поездки?
Елена Якушенко:
Да.
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