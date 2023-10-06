Аккумулировать деньги неравнодушных – Лукашенко рассказал о цели создания фонда Первого

Помогать нужно тем, кто в этом реально нуждается и использует помощь по назначению. А не так, как долгое время практиковали отдельные НКО и фонды. Благими целями помощи животным, людям прикрывали иные. В итоге прикрыли их самих за антигосударственную деятельность. И вот недавно появляется новая информация.

Алена Сырова, политический обозреватель: Недавно Министерство юстиции зарегистрировало фонд первого Президента Беларуси – фонд Первого, название говорящее. Я предполагаю, что это реализация поручения, которые вы давали полтора года назад о том, чтобы под патронатом Президента была такая единая структура. Расскажите, чем будет заниматься фонд Первого? Как вообще это будет работать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, Алена, это благотворительный фонд. Я так хочу, чтобы он был. Фонд создали, и еще ни одной копейки на счетах этого фонда нет, ни руководителей – ничего еще нет. Это мы виноваты, что… Это не только я! Я, можно сказать, свое имя отдал туда – фонд Первого. А для Юрия [Шулейко – прим. ред.], Владимира Степановича [Караник – прим. ред.] – это их тоже фонд, чтобы мы могли собрать какие-то деньги и помочь нуждающимся. Это главная его задача. Почему он появился? Вы же знаете, что мы все эти фонды, фондики про собачек, кошечек прикрыли, потому что они занимались политикой и страну перевернуть хотели. Вот мы их прикрыли здесь.

И те, кто нам помогали по-хорошему и хотят помочь, но юридически не могут. Это было мое предложение, тогда я говорю: давайте под эгидой Президента (никто не говорил там первый, второй) создадим этот фонд, открытый абсолютно, чтобы люди, которые вносят в этот фонд средства, понимали, куда идут эти деньги – открытый фонд. Пришли специалисты и другие: «Слушайте, давайте, вы сказали под вашей крышей и имя отдадите, давайте фонд Первого». Я говорю: «Хорошо, пусть будет фонд Первого». Вот так он появился – благотворительный фонд. Это должен быть принцип – абсолютно открытый фонд, чтобы Алена Сырова пришла и сказала: а кому вы помогли? Покажите этих детей и прочее – и мы должны показать. Конечно, все вопросы ни один фонд не решит, но что-то толковое сделает. Главное, что мы сможем аккумулировать деньги тех, кто неравнодушен. Вот это очень важно. И с моей стороны гарантия, что эти деньги разворованы не будут.

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