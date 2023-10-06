Лукашенко: нужно выработать такую систему, чтобы деньги, которые государство передает, доходили до детей
Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой» (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.
Последними фразами Александр Лукашенко погрузил присутствующих в раздумья, а самого Президента мгновения спустя заметно озадачила своим вопросом обозреватель ТРК «Мир».
Полина Сребненко, специальный корреспондент МТРК «Мир»:
Сейчас суд идет по громкому делу. В Слуцке родители убили мальчика трехлетнего. От подробностей мурашки по коже. Они признали вину. Три года издевались над ребенком, избивали, родился он недоношенным, потому что мать выпивала. И в принципе он был нежеланным, а в детский дом не отдавали, потому что пособие хотели получать как многодетные. Это вкратце, на самом деле подробности очень жуткие. Неужели никто не видел этого, не замечал. То есть родителям суд вынесет приговор. Но как с остальным быть?
Не только вопиющий по своей жестокости случай в Слуцке заставляет задуматься мотивации людей становиться родителями. С одной стороны, мы заинтересованы в приросте населения, потому государство поддерживает финансово и не только большие семьи, а с другой – мало толку, если в семьях будет много детей, до воспитания которых их родителям нет дела. Как найти тот самый баланс?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопрос вопросов – моя хата с краю, ничего не знаю. Поэтому это я должен и претензии вам предъявить, и попросить, чтобы мы все активно в этом участвовали. В противном случае то, о чем я говорил мы не реализуем. Ведь чтобы понимать: этой семье отдавать деньги или же одевать, обувать, как я когда-то это делал, кормить детей нам самим, мы должны это вместе сделать, вы должны сказать. Мы с вами должны выработать такую систему, которая позволит нам знать, что происходит в этой семье. Думаем, как сейчас реализовать, создать такую систему соответствующего контроля. Идея заключалась в том, чтобы деньги, которые государство детям передает, не только многодетным, мы же помогаем и не многодетным, чтобы они доходили до детей. Чтобы дети получали эти деньги. Какая это будет система, честно говоря, я не знаю, даже по вашему вопросу я слышу, что это непростая будет работа, и систему разработать эту будет сложно. Но только знаю, что без вас мы это не сделаем. Это должны нам помочь люди на местах. Но это надо делать, потому что мы выбрасываем деньги, ну если не на помойку, то мы растим в таких семьях будущих преступников. Как бы это не печально было.
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