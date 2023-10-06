Лукашенко: нужно выработать такую систему, чтобы деньги, которые государство передает, доходили до детей

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало. Последними фразами Александр Лукашенко погрузил присутствующих в раздумья, а самого Президента мгновения спустя заметно озадачила своим вопросом обозреватель ТРК «Мир».

Полина Сребненко, специальный корреспондент МТРК «Мир»:

Сейчас суд идет по громкому делу. В Слуцке родители убили мальчика трехлетнего. От подробностей мурашки по коже. Они признали вину. Три года издевались над ребенком, избивали, родился он недоношенным, потому что мать выпивала. И в принципе он был нежеланным, а в детский дом не отдавали, потому что пособие хотели получать как многодетные. Это вкратце, на самом деле подробности очень жуткие. Неужели никто не видел этого, не замечал. То есть родителям суд вынесет приговор. Но как с остальным быть?

Не только вопиющий по своей жестокости случай в Слуцке заставляет задуматься мотивации людей становиться родителями. С одной стороны, мы заинтересованы в приросте населения, потому государство поддерживает финансово и не только большие семьи, а с другой – мало толку, если в семьях будет много детей, до воспитания которых их родителям нет дела. Как найти тот самый баланс?