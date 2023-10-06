«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны

Новости Беларуси. Надеются ли польские дипломаты на перезагрузку отношений с Беларусью? От чего предостерегает Запад Александр Лукашенко и почему в нынешней ситуации Зеленский ведет себя абсолютно правильно? Эта рабочая пятница Президента пополнила информационные ленты броскими заголовками. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало. Спрашивали у Александра Лукашенко и про социальный курс в стране, и про политический расклад. Традиционно, в свойственной манере Президенту, все разложено, как говорится, по полочкам. Алена Сырова продолжит.

Рабочая поездка Президента в Брестскую область началась с краткого обсуждения происходящего на земле и продолжилась более логичными, исходя из локации, пояснениям о том, что скрывается под нею. Конкретно здесь находится один из учебных объектов Минобороны – узел сопротивления укрепрайона. Небольшой ликбез и исторический экскурс от министра.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Наша страна имеет богатый опыт наличия укрепрайонов. Если вернуться в 1930-е годы, строилось четыре укрепрайона на территории Республики Беларусь. Данные укрепрайоны имели ряд существенных недостатков. Это большая протяженность, наличие только пулеметных дотов, отсутствие артиллерии и противовоздушного укрытия. И небольшая глубина. 1940-1941 год, перед началом Великой Отечественной войны было опять принято решение о строительстве четырех укрепрайонов. Они по своему инженерному фортоборудованию имели более двух с половиной тысяч различных фортсооружений, но к 1941 году они не были закончены, их строительство. Поэтому свою роль они в 1941 году, к сожалению, не выполнили. За исключением пинского укрепрайона, который в течение трех недель сдерживал натиск наступления войск фашистской Германии. И чуть позже, уже внутри одного из объектов, почему важны укрепрайоны, на примере СВО чуть объяснял командующий войсками Западного оперативного командования.

Анализ результатов ведения боевых действий в ходе специальной военной операции показал, что на ходе тех направлений, где заблаговременно от шести до восьми месяцев готовилась оборона, она была наиболее устойчива. И наступающие группировки войск испытывали наибольшие затруднения в преодолении подобной обороны. В качестве примера могу привести заблаговременно подготовленные со стороны Вооруженных сил Украины полосы обороны в районе Бахмута, а также Авдеевки. Они не пошли по своим оперативным фронтам и глубины, но боевые действия за их удержание велись до одного года и даже более. Со стороны Вооруженных сил Российской Федерации заблаговременная подготовленная оборона на запорожском направлении позволила успешно отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины. И наоборот: недооценка со стороны военно-политического руководства Украины важности мариупольского и херсонского направлений позволили Вооруженным силам России на первоначальном этапе операции осуществить глубокие прорывы обороны.

Большая часть сооружений, которых может быть сколько угодно, расположена под землей. Президенту показали целый город, который может выдержать и арт-, и авиаудар. Притом здесь есть все для комфортного расположения воинского контингента: от столовой до бани. Автономная система питания. Такие узлы сопротивления могут решить важнейший вопрос в обороне государства – обеспечить возможность сдержать вероятного противника. И логичного, что располагали и будут продолжать их располагать на самых привлекательных для потенциального нападения участках. Лукашенко: «За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим». Подробнее. Такие укрепрайоны в конечном счете формируют линию обороны.