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«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны

06 октября 2023 17:01
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Новости Беларуси. Надеются ли польские дипломаты на перезагрузку отношений с Беларусью? От чего предостерегает Запад Александр Лукашенко и почему в нынешней ситуации Зеленский ведет себя абсолютно правильно? Эта рабочая пятница Президента пополнила информационные ленты броскими заголовками. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало. Спрашивали у Александра Лукашенко и про социальный курс в стране, и про политический расклад. Традиционно, в свойственной манере Президенту, все разложено, как говорится, по полочкам.

Алена Сырова продолжит.

«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны-1

Рабочая поездка Президента в Брестскую область началась с краткого обсуждения происходящего на земле и продолжилась более логичными, исходя из локации, пояснениям о том, что скрывается под нею. Конкретно здесь находится один из учебных объектов Минобороны – узел сопротивления укрепрайона. Небольшой ликбез и исторический экскурс от министра.

«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Наша страна имеет богатый опыт наличия укрепрайонов. Если вернуться в 1930-е годы, строилось четыре укрепрайона на территории Республики Беларусь. Данные укрепрайоны имели ряд существенных недостатков. Это большая протяженность, наличие только пулеметных дотов, отсутствие артиллерии и противовоздушного укрытия. И небольшая глубина. 1940-1941 год, перед началом Великой Отечественной войны было опять принято решение о строительстве четырех укрепрайонов. Они по своему инженерному фортоборудованию имели более двух с половиной тысяч различных фортсооружений, но к 1941 году они не были закончены, их строительство. Поэтому свою роль они в 1941 году, к сожалению, не выполнили. За исключением пинского укрепрайона, который в течение трех недель сдерживал натиск наступления войск фашистской Германии.

И чуть позже, уже внутри одного из объектов, почему важны укрепрайоны, на примере СВО чуть объяснял командующий войсками Западного оперативного командования.

«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны-7

Анализ результатов ведения боевых действий в ходе специальной военной операции показал, что на ходе тех направлений, где заблаговременно от шести до восьми месяцев готовилась оборона, она была наиболее устойчива. И наступающие группировки войск испытывали наибольшие затруднения в преодолении подобной обороны. В качестве примера могу привести заблаговременно подготовленные со стороны Вооруженных сил Украины полосы обороны в районе Бахмута, а также Авдеевки. Они не пошли по своим оперативным фронтам и глубины, но боевые действия за их удержание велись до одного года и даже более. Со стороны Вооруженных сил Российской Федерации заблаговременная подготовленная оборона на запорожском направлении позволила успешно отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины. И наоборот: недооценка со стороны военно-политического руководства Украины важности мариупольского и херсонского направлений позволили Вооруженным силам России на первоначальном этапе операции осуществить глубокие прорывы обороны.

«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны-10

Большая часть сооружений, которых может быть сколько угодно, расположена под землей. Президенту показали целый город, который может выдержать и арт-, и авиаудар. Притом здесь есть все для комфортного расположения воинского контингента: от столовой до бани. Автономная система питания. Такие узлы сопротивления могут решить важнейший вопрос в обороне государства – обеспечить возможность сдержать вероятного противника. И логичного, что располагали и будут продолжать их располагать на самых привлекательных для потенциального нападения участках.

Лукашенко: «За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим». Подробнее.

Такие укрепрайоны в конечном счете формируют линию обороны.

«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это линия Хренина.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В интернете пишут так.

Александр Лукашенко:
Фамилия у него хорошая. Линия Хренина – значит, хрен вы что получите.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Александр Вольфович # Алена Сырова # Фотофакт

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