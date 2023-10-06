«Билет на верхнюю полку». В каком случае можно разместить багаж под нижней?

Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Такой нюанс: человек купил билет на верхнюю полку. Пришел с чемоданами, и ему не хочется туда, наверх, бросать – это же усилия. Он имеет право под нижнюю свой чемодан, если первым пришел, задвинуть, сказать, что это мое место?