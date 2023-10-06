«Билет на верхнюю полку». В каком случае можно разместить багаж под нижней?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: Такой нюанс: человек купил билет на верхнюю полку. Пришел с чемоданами, и ему не хочется туда, наверх, бросать – это же усилия. Он имеет право под нижнюю свой чемодан, если первым пришел, задвинуть, сказать, что это мое место?

Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона Минского вагонного участка Минского отделения Белорусской железной дороги:

Если пассажир нижней полки не против, то конечно же да. Можно положить.

Сергей Парчевский:

Если он против, то скажет: будьте любезны наверх. Имеет на это право?

Елена Якушенко:

Конечно да. Если верхняя полка, то располагать багаж на верхней.

Сергей Парчевский:

То есть ты купил полку и место под полкой?

Елена Якушенко:

У меня такой ситуации никогда не было, всегда можно договориться.